Venden cuatro pingüinos del ex Mar del Plata Aquarium para afrontar gastos

Mientras tanto, los dueños del predio continúan reclamando la restitución legal del mismo

Tras la quiebra de la empresa que se encargó de gestionar el Mar del Plata Aquarium luego de su cierre definitivo en marzo de 2025, la situación de los animales que aún permanecen en el predio es compleja. Eso es lo que ocurre con cuatro pingüinos de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome): fueron puestos a la venta.

Plunimar S.A. no renovó el contrato de alquiler del lugar y entró en cesación de pagos en enero de 2026, por lo que la idea de poner a la venta a los pingüinos surgió como la solución para pagar gastos de mantenimiento, sueldos y deudas con exempleados y bancos.

Cuál es la valuación de los pingüinos

En ese contexto, la sindicatura encargada de liquidar los bienes de la empresa asignó un valor de US$40.000 ($56,8 millones) a cuatro pingüinos de dicha especie en el inventario, mencionándolos como "bienes de cambio".

Asimismo, la valuación está condicionada a la aparición de un comprador en el exterior, por lo que esa cifra no es definitiva.

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Otros 55 pingüinos también continúan en las instalaciones del exAquarium, cifra que incluye ejemplares magallánicos y rey, los cuales no fueron tasados, ya que están bajo el cuidado del juzgado y no forman parte del activo que la sindicatura busca convertir en dinero para saldar deudas. Estos animales serán donados o relocalizados en instituciones o fundaciones.

Así era la entrada del Mar del Plata Aquarium

Qué pasó con los delfines

A fines de 2025 diez delfines fueron vendidos a Hurghada, Egipto, por US$800.000, dinero que se destinó a pagar sueldos y hacer frente al cuidado del resto de los animales.

En septiembre de ese año, diversas organizaciones ambientalistas presentaron denuncias por las malas condiciones de mantenimiento de los estanques de los delfines, que vivían con el agua turbia y signos de abandono.

Por su parte, los lobos marinos fueron trasladados a Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, mientras que el destino de cinco ejemplares fue República Dominicana.

Mientras tanto, los dueños del predio continúan reclamando la restitución legal del mismo, el cual consiste en nueve hectáreas con vistas al mar y a los bosques de Punta Mogotes. (NA)