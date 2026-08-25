La decisión que tomó el Bayern Múnich con Musiala tras sus desmayos en la pretemporada

El Bayern Múnich tomó una decisión por la situación del delantero alemán Jamal Musiala, quien preocupó a todos durante la última pretemporada al desmayarse durante dos partidos amistosos.

El primero de estos episodios se vivió en el amistoso del 15 de agosto frente al Leipzig, mientras que tres días después vivió una situación similar en el encuentro frente al Heidenheim.

Pese a la preocupación que generó, el alemán llevó tranquilidad al explicar que "me diagnosticaron unas crisis de ausencia breves y temporales, pero tratables, causadas por una disfunción neurológica".

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A raíz de esta situación, Musiala trabajó de manera individual y continuó un plan específico de entrenamiento, mientras que el cuerpo médico del club alemán realizó un ajuste en su medicación, cuyo efecto se demoraría entre 10 y 14 días.

"Ha cambiado un poco algo en su tratamiento. Eso ha tenido algunos efectos secundarios... Es completamente normal que en un tratamiento se pruebe algo diferente", detalló el director técnico del Bayern Múnich, que es el belga Vincent Kompany.

De esta manera, Musiala, que ya se perdió el partido del sábado pasado en el que su equipo le ganó 2-1 en la Supercopa de Alemania al Borussia Dortmund, se ausentaría en al menos tres presentaciones más, ya que el Bayern se enfrentará el viernes 28 de agosto y el sábado 5 de septiembre con el Stuttgart y el Schalke 04 en la Bundesliga, mientras que el miércoles 2 de septiembre tampoco podrá decir presente en el cruce con el Osnabrück por la primera ronda de la Copa de Alemania.

El regreso de Musiala podría darse recién el 13 de septiembre, cuando el Bayern Múnich se mida con el Elversberg por la tercera fecha de la Bundesliga.