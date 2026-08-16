Estiman que el agro aportará 4.613 millones de dólares por retenciones en 2026

La recaudación por derechos de exportación del agro alcanzaría los 4.613 millones de dólares en 2026, manteniéndose estable respecto a 2025, según reflejó un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El aporte por retenciones de las seis principales cadenas del agro (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) se proyecta en US$4.613 millones para este año, lo que implica una variación de apenas -1% interanual, frente a los US$4.665 millones recaudados durante 2025.

La estimación para este año se ubica notoriamente por debajo de los máximos históricos alcanzados en 2021 (US$8.373 millones) y 2022 (US$9.101 millones), momentos en los que el conflicto entre Rusia y Ucrania disparó los precios internacionales de las commodities agrícolas. Sin embargo, el ingreso proyectado se posiciona un 50% por encima del mínimo registrado en 2023, año marcado por la histórica sequía que afectó al país.

Al desagregar los ingresos por complejos agroindustriales, el de la soja (que incluye poroto, harina, aceite y biodiesel) continúa siendo el principal sostén de la recaudación fiscal por esta vía, aportando US$3.275 millones, debido a que es el producto que sigue afrontando las mayores alícuotas del esquema tributario.

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Por detrás se ubican el complejo de maíz con US$754 millones, el complejo trigo con US$324 millones, el complejo girasol con US$158 millones, el complejo cebada con US$79 millones y el complejo sorgo con US$22 millones.

En el primer semestre del año el agro aportó US$1.881 millones por retenciones, lo que implica una caída del 51% frente a los US$3.804 millones de la primera mitad del 2025 y se ubica como el segundo registro más bajo de los últimos seis años, solo por encima de 2023 (US$1.153 millones).

El reporte puntualizó que la caída interanual se explica por el efecto de la reducción temporaria de alícuotas durante febrero-junio de 2025, que potenció la recaudación del primer semestre de 2025 y dejó una base de comparación muy alta para 2026, y por la eliminación temporaria de retenciones de septiembre de 2025.

La BCR prevé que esta caída inicial se compense con creces en la segunda mitad de 2026 a medida que se normalice el patrón de declaraciones de venta. Se proyecta que entre julio y diciembre ingresen US$2.731 millones, lo que representa más que triplicar la recaudación obtenida en el mismo período del año previo.

Este equilibrio fiscal se logrará a pesar de que durante todo el año 2026 rige la baja permanente de retenciones establecida el 7 de diciembre de 2025. Si bien esta medida reduce la carga impositiva por cada unidad exportada en comparación con el año anterior, el incremento en el volumen físico de las exportaciones compensará la caída de la alícuota y estabilizará el resultado fiscal definitivo. (con información de NA)