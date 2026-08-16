Thiago Tirante, después de hacer historia ante Djokovic: “Me ayudó mucho mi equipo”

El saludo entre Djokovic y el argentino. Foto: Cincinnati.

Thiago Tirante protagonizó ayer uno de los triunfos más importantes de su carrera al derrotar a Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

Fue la primera victoria de un argentino ante la leyenda serbia después de ¡diez años! El último compatriota en vencerlo había sido Juan Martín del Potro, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

El argentino, ubicado en el puesto 50 del ranking ATP, reaccionó después de perder el primer set y se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4 ante el serbio, número 5 del mundo y máximo ganador histórico de Grand Slams.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con esta victoria, avanzó a los 16avos de final del torneo, donde enfrentará al español Martín Landaluce.

El triunfo estuvo cargado de emoción para el tenista platense, que inmediatamente después del último punto se sentó en su banco y se tapó el rostro con una toalla, visiblemente conmovido. También dejó una marca especial en la cámara al escribir “Vamos Argentina” y dibujar un corazón.

“Es el triunfo más importante de mi carrera”, reconoció.

También destacó el trabajo realizado junto a su equipo para sobreponerse al escenario y al rival que tenía enfrente: “Fue difícil manejar bien los nervios jugando en la cancha central ante una leyenda como Novak. Me ayudó mi equipo para seguir empujando en los momentos difíciles”.

El argentino, de 25 años, atraviesa además una temporada de crecimiento después de haber terminado 2025 fuera del Top 100. Durante este año alcanzó los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, las semifinales del ATP 250 de Houston y los cuartos de final del ATP 250 de Bastad.

En Cincinnati, antes de enfrentar a Djokovic, había superado al británico Jan Choinski en una batalla de casi tres horas que terminó después de tres tie-breaks.