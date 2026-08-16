¿Qué lugares y edificios pasarán a formar parte del patrimonio bahiense?

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Entre las varias cuestiones que considera el nuevo Código de ordenamiento urbano y territorial dado a conocer por el Departamento Ejecutivo, todavía sujeto a discusión y a consideración del Concejo Deliberante, se incluye un reordenamiento del Registro de bienes del patrimonio cultural construido.

Se entiende por Patrimonio Cultural Construido a todos aquellos bienes culturales, de carácter urbano, suburbano o rural, que constituyen la expresión testimonio de creación humana y tienen un suburbano o rural, que constituyen la expresión testimonio de creación humana y tienen un valor histórico, artístico, técnico, científico, arqueológico, antropológico, tangibles o intangibles y que conforman la historia del Partido de Bahía Blanca.

El Patrimonio Tangible está constituido por bienes muebles e inmuebles mientras que el Intangible refiere usos, representaciones, expresiones de las comunidades, representativas de la diversidad cultural y creatividad humana.

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Se trata de la adecuación de un inventario realizado en 1992, muchos de cuyos criterios de selección se han modificado con el tiempo, así como se ha dado lugar a obras que han ido tomando importancia.

El nuevo ordenamiento divide al inventario en inmuebles, muebles, infraestructura, espacios públicos, trazados patrimoniales, monumentos, esculturas y frescos; ruinas, sitios y parcialidades; patrimonio arqueológico y documentos.

Los nuevos

Entre las incorporaciones más sobresalientes se destaca con grupo importante de viviendas de Ingeniero White, algunas de carácter industrial, otras unifamiliares relacionadas con el ferrocarril y el puerto, con una arquitectura única en el país, tanto por su diseño como por los materiales utilizados para su construcción. Una arquitectura que prescinde de toda decoración, utiliza madera y la chapa, prefabricadas, que conjuga inmigración, ferrocarril, puerto y paisaje industrial.

Una revista de principios del siglo XX definió a Ingeniero White como “La boca bahiense”, en referencia a su similitud ese popular barrio porteño. El potencial turístico de Ingeniero White a partir de estas viviendas es enorme y claramente poco explotado.

El listado incluye viviendas y colonias ferroviarias ubicadas en calles Knout, Brown, Plunkett, Avenente, Mascarello, Siches. También cantinas, la delegación municipal y galpones.

El art decó

Un estilo especialmente reconocido en esta actualización es el art decó, una estética históricamente ignorada en los libros de historia y que ha sido revalorizada en las últimas décadas. Bahía Blanca es una ciudad plagada de modelos art decó, no sólo su centro sino en los barrios, como una alternativa a las casas chorizos y a los estilos italianizantes.

De estética geométrica, sus fachadas presentan líneas rectas, rectángulos, cuadrados, círculos, triángulos y formas escalonadas, con una ornamentación guardas, zigzags, rayos de sol, abanicos, rombos.

De fuerte desarrollo en las décadas del 20 y del 30, fue sinónimo de modernidad y glamur, adoptado por Nueva York para sus rascacielos, por Hollywood para sus películas, por Miami para sus hoteles, casinos y cabarets.

Otras temáticas

También como bienes considerados con valor patrimonial se suman, entre otros, el mercado municipal de Donado 151; la iglesia Nuestra Señora de Luján, en Juan Molina 751; el edificio fundacional de la Cooperativa Obrera en España y Santa Fe; el restaurante Gambrinus; la sede del club Español, en Moreno 132; la ex Cooperativa Ferroviaria, en Rondeau 753; el edificio Piza Roca de avenida Colón y Drago y el hostel Bahía Blanca, de Soler e Israel.

Por último, se han incluido las farolas de la fábrica Vasena colocadas en la década del 20 en la plaza Rivadavia; los kioscos pagoda de chapa; los kioscos barco distribuidos en distintas esquinas de la ciudad; los bancos de la avenida Alem y algunos carteles comerciales históricos como los de la casa Pibro, en Belgrano 80; y casa Panelli, en O’Higgins 250.

