Calle Pacífico: una obra que busca recuperar un acceso histórico

Después de años de deterioro y reclamos vecinales, la calle Pacífico comenzó a transitar el camino hacia una transformación que excede la pavimentación de nueve cuadras.

La obra iniciada por la municipalidad apunta a recuperar uno de los accesos históricos de Bahía Blanca, mejorar la circulación y, al mismo tiempo, solucionar un problema hidráulico que durante años afectó a distintos sectores de la zona.

La intervención comprende unos 1.100 metros lineales, entre Di Sarli y Simón Bolívar, e implica una inversión cercana a los $900 millones. El plazo previsto es de 180 días corridos y contempla la construcción de una calzada de hormigón armado de 18 centímetros de espesor, cordón cuneta, badenes y la adecuación de los niveles de la arteria.

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El intendente Federico Susbielles puso el acento en el carácter estratégico de la obra y en la deuda que la ciudad mantenía con ese sector.

“La calle Pacífico es uno de los ingresos a la ciudad e hilvana muchos sectores del Noroeste”, señaló el jefe comunal.

Susbielles vinculó la intervención con un proceso de recuperación de infraestructura que, según planteó, estuvo postergado durante décadas.

“Tras muchas décadas de desinversión, estamos muy contentos de empezar esta obra que son más de 1100 metros, en los que también se va a hacer cordón cuneta”.

La importancia de la obra, sin embargo, no se limita al estado de la carpeta vial. Uno de los principales problemas que se pretende resolver es el de los niveles de la calle, que quedaron desfasados respecto de la urbanización que se desarrolló posteriormente.

Una calle desfasada

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels, explicó que Pacífico tiene una particularidad histórica que ayuda a entender parte de los problemas actuales.

La arteria fue durante décadas uno de los principales accesos a Bahía Blanca y formaba parte de una estructura vial asociada a una antigua ruta. Con el crecimiento de la ciudad y la urbanización posterior, sus niveles quedaron desfasados.

“La calle Pacífico tiene un grado de deterioro importante y, además, tiene un tema histórico que tiene que ver con los niveles de esa calle que antiguamente era uno de los accesos principales de Bahía Blanca y tenía una estructura que era parte de una ruta”, explicó.

Ese proceso generó consecuencias que fueron más allá del deterioro del pavimento. La diferencia de niveles comenzó a dificultar el escurrimiento del agua en las calles que atraviesan Pacífico, convirtiendo a la obra en una intervención que también tendrá impacto sobre la infraestructura hidráulica del sector.

“Los niveles no coincidieron con la urbanización que vino después, así que producto de toda esa situación teníamos no solamente el deterioro vial sino además un problema de escurrimiento en las calles, principalmente las que cruzan Pacífico”, detalló Trankels.

La solución contempla modificar la pendiente de la calle para favorecer el drenaje transversal.

“Lo que se va a resolver con esta obra es darle otra pendiente a la calle Pacífico que permita el escurrimiento transversal; es decir, va a resolver un tema hidráulico de todo ese sector y, además, se acondicionará una vía de acceso importante a una gran parte de la ciudad”.

Hormigón alto tránsito

La intervención se realizará en distintas etapas. Primero se llevará adelante la demolición y preparación del terreno, junto con la readecuación de los niveles y la construcción de una sub-base de suelo calcáreo. Luego se ejecutarán los cordones cuneta, badenes y cruces de calle previstos para futuras obras de iluminación.

Finalmente se avanzará con la calzada de hormigón armado, que tendrá 18 centímetros de espesor, una solución elegida teniendo en cuenta tanto las características del terreno como el volumen de tránsito que soporta la arteria.

“Son nueve cuadras de intervención: primero va una demolición y readecuación de niveles, y después losas de hormigón de un espesor de 18 cm”, indicó Trankels.

También será necesario adecuar y reconectar las redes domiciliarias de agua potable y cloacas, como parte de una intervención que busca resolver de manera integral las dificultades existentes y no solamente reemplazar la superficie de circulación.

La obra, además, tuvo una particularidad en el proceso de contratación. Según explicó el funcionario, se produjo una importante competencia entre las empresas oferentes y la adjudicación se concretó por un monto aproximadamente 30% inferior al presupuesto oficial.

“Hubo una importante puja entre los oferentes; es una obra que se logró licitar y adjudicar a un 30% menos del valor oficial, así que fue un ahorro importante para las arcas municipales”, destacó Trankels.

Los trabajos cuentan además con un aporte de recursos de la provincia de Buenos Aires.

Dos accesos estratégicos

La recuperación de Pacífico no constituye una intervención aislada. El Municipio ya trabaja en el próximo proyecto para ese sector: la restauración integral de calle 17 de Mayo.

Se trata de otra arteria largamente esperada por los vecinos y que cumple una función central en la conexión de distintos barrios con el resto de la ciudad.

“Esta obra nos va a permitir avanzar adentro de cordón cuneta en Maldonado, que es una obra que los vecinos están esperando”, sostuvo Susbielles.

Y anticipó: “Paralelamente, estamos terminando de darle forma al llamado de licitación para la obra subsiguiente a ésta, que también es una obra muy esperada y necesaria, como es la restauración total de calle 17 de Mayo”.

Para el intendente, ambas intervenciones forman parte de una misma estrategia de recuperación de los accesos y corredores principales.

“Ambas calles son troncales de todo el sector sur de la ciudad”.

Así, la pavimentación de Pacífico representa no solamente la recuperación de nueve cuadras largamente reclamadas, sino también una intervención destinada a corregir problemas de infraestructura que se acumularon con el paso del tiempo. Para los barrios Maldonado, Vista Alegre, Puertas del Sur y otros sectores vinculados a esta vía, el comienzo de los trabajos significa, en definitiva, la concreción de una obra que durante años permaneció pendiente.