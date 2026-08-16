Comienzan dos grandes inversiones en Bahía y se vendió un café histórico

--Buen día, Juan, ¿qué contás? Supongo que todo bien, ¿no?

--Hola, José Luis, sí, todo bien, aunque debo confesar que este invierno se me hizo más largo que otros.

--Puede ser, hubo varios episodios de frío intenso, pero acordate que el año pasado también sufrimos una ola polar fuerte. No sé, pero capaz estás extrañando el veranito que tuvimos en julio de 2024, con días de hasta 24 grados.

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--Capaz...

--Lo que resulta más que concreto es el frío en las ventas. ¿O no?

--Puede ser...

--Che, Juan, ¿pasa algo? Parece que estás con la cabeza en otra cosa.

--No, no me pasa nada, pero pensaba en el 2,1%.

--¿En la inflación?

--Sí, dio 2,1%. Veníamos de 1,9% en junio. Son apenas dos décimas y no alcanzan para hablar de un cambio de tendencia, pero muestran que seguir bajando empieza a costar.

--Igual, viendo de dónde venimos, discutir entre 1,9 y 2,1 parece casi un lujo.

--Sin dudas. Hace no tanto hablábamos de inflación mensual de dos dígitos. El interrogante ahora es si encontró un piso alrededor del 2% o puede seguir bajando.

--Y volvió la discusión por la medición del INDEC.

--Tal cual, porque quedó pendiente la nueva canasta. Por eso reaparece la pregunta sobre cuánto habría dado julio con una estructura de consumo más actualizada.

--Entonces habrá que mirar agosto. ¿Pedimos los primeros cortados y arrancamos con alguna data interesante? Ya sé que estamos en pleno feriado largo, pero algo habrás traído, ¿no?

--Mmm... No sé si hoy viniste muy pretencioso, pero te comento que se vendió un histórico café bahiense. ¿Te alcanza?

--Por supuesto. Tirá data, Juancho.

--Se vendió el feca de avenida Colón e Italia.

--¿El de Juan Carlos Duralde?

--Exacto, pero JC vendió la llave del café y sigue manteniendo el museo.

--Bien, pero ahora quiero saber todo, todo. Por ejemplo, podrías empezar diciendo quién lo compró.

--Ja, ja, veo que picaste rápido, José Luis. Bueno, te cuento: si bien hay un comprador principal o socio mayoritario, que es el médico alergista Fabián Ramón, también fueron compradores José Valle y su hijo Galo.

--¡No me digas! Muy buena noticia. Son todos amigos nuestros, así que les deseamos lo mejor en este nuevo desafío.

--Así es. El gerenciamiento va a estar a cargo de José y la idea es potenciar el café como ícono cultural y gastronómico de la ciudad, aumentando y ampliando la programación cultural.

--No es que no me interese lo cultural, pero también estaría bueno que comentes algo del aspecto gastronómico.

--Ja, ja. Ok. Ya reformaron la carta con algunos platos nuevos, teniendo como nave insignia al lomito, uno de los mejores de la ciudad. Y encararon varios trabajos como, por ejemplo, la recuperación de farolas exteriores. Por ahora abrirán de 17 en adelante y, a partir de marzo, de 7 hasta el cierre, con cafetería y almuerzo.

--Buena data, sobre todo porque estamos hablando de un inmueble centenario, impecablemente decorado y ambientado.

--Que originalmente funcionó como almacén y, si no me falla la memoria, en 2001 la familia Duralde lo compró con la idea de transformarlo en un café– museo. Así abrió el 11 de abril de 2002.

--Después se separa el museo del café ¿no?

--Exacto, en 2011. El establecimiento gastronómico y cultural continuó en Colón 602 como Histórico Café Museo, mientras que el patrimonio museístico pasó a desarrollarse en Italia 19, bajo el nombre de Museo y Parque Estereoscópico El Histórico.

--Bueno, ahora el café seguramente iniciará una nueva y exitosa etapa. Actividad cultural y gastronómica no le va a faltar. ¿Seguimos con temas comerciales?

--Dale. Me dicen que César y Elvira, que tienen un negocio mayorista de huevos en calle Remedios de Escalada, ahora abren una franquicia de una firma que se especializa en alimentos envasados y conservas elaborados con una orientación gourmet.

--Mirá. ¿Y dónde abren?

--Acaban de abrir, en el Bahía Blanca Plaza Shopping, así que les deseamos lo mejor a estos dos emprendedores bahienses.

--Che, te cambio de tema. ¿Me parece a mí o el furor del pádel es peor que el desatado a fines de los 80 y primera mitad de los 90? Te lo pregunto porque no paran de abrir canchas.

--Llama mucho la atención. Fijate que los profesores tienen que dar clases muy temprano porque no consiguen canchas libres y la mayoría de los turnos se extienden hasta la 1 de la mañana.

--Claro, es tal cual lo describís, pero te fuiste por la tangente y no me contestaste la pregunta.

--Mirá, realmente no sé si ya alcanzó a superar aquel pico de masividad, donde hay quienes dicen que hubo 4 millones de jugadores.

--La diferencia es que el boom actual parece bastante más sólido como negocio y como deporte.

--Pienso lo mismo. En los 90 explotó casi como una moda: se levantaban canchas de cemento por todas partes y después vino un derrumbe tremendo; para 2003 se calculaban apenas 150.000 jugadores. Creo que ahora está mejor organizado, más profesional, y con mayores posibilidades de durar.

--¿Te tiro un dato?

--Claro, vas a hacer llover pero avanti.

--Ja, ja. El otro día pasé por la esquina de O’Higgins y Saavedra, donde funcionó el Centro Único de Monitoreo (CEUM) y vi que ya hay un negocio en ese lugar.

--¿Y qué averiguaste?

--Que abrió un multikiosco y que pertenece a un exjugador de básquet que pasó por varios clubes. Te digo más, creo, también fue técnico y tiene varios locales del mismo rubro en otros sectores del micro y macrocentro. Pero bueno, listo por hoy, no me explotes más, seguí vos con más chimentos.

--Ja, ja, dale. Me dijo el Colo del Noroeste que empezó a reformar la casa y fue a ver a Néstor a su negocio de venta de materiales de construcción de calle Don Bosco, y allí se enteró que desde el 1 de septiembre se muda a avenida Colón al 1400, esquina Paunero, donde estaba una pinturería.

--Ok, anotado, pero hace rato venimos hablando y no me comentaste nada del nuevo Código de Ordenamiento urbano y territorial (COUT).

--Dale, pidamos otro par de cortados y te comento algunas perlitas de esta nueva herramienta que reemplazará al Código de Planeamiento Urbano (CPU), cuyo contenido se remonta a la década del 60 y fue actualizado, por última vez, hace 35 años.

--Se viene hablando mucho y todos sabemos que este Código establece qué, cómo y dónde construir, por ejemplo, y que su contenido está abierto a discusión y mejora por parte de vecinos y profesionales antes de que sea puesto a consideración del Concejo, a fin de año.

--Sí, claro, y como era de esperar, no todos están de acuerdo con todo, por ejemplo, los desarrolladores locales. De todas formas, si querés te tiro algunos aspectos que hasta ahora no se mencionaron o se plantearon muy por arriba.

--Dale, no espero menos de vos, je, je. Me dijeron que el arquitecto José María Zingoni sigue trabajando 24/7 para que el resultado sea el mejor posible.

--Sí, tal cual. Te empiezo a tirar algunos tips. Por ejemplo, entre las novedades del nuevo Código aparece la zonificación del espacio rural, conformando una zona perimetral de la ciudad para regular el uso de agroquímicos y creando un cordón antifuego, pero también identificando las zonas de protección de los bosques nativos y definiendo las zonas de edificación necesarias, con el fin de promover la construcción en terrenos baldíos y de propiedades abandonadas.

--Uh, este es un gran tema para Bahía Blanca, una ciudad que se extendió mucho, dejando tierras vacantes y encareciendo los servicios públicos.

--Tal cual, por eso la Muni ya avanzó con relevamientos y tiene identificadas más de trescientas parcelas sobre las que se va a actuar.

--Buen dato. Seguí.

--El nuevo Código también incluye novedades para edificios vacíos, que recibirán condiciones más flexibles para su utilización y, si son históricos, podrán “canjear” el potencial de su espacio aéreo a otras parcelas a cambio de obras de restauración.

--¿Tenés data sobre los usos del suelo?

--Algo. Se simplificará la tabla que se viene usando, generalizando y reduciendo en consecuencia el trámite actual. Se elimina la tabla del grado de molestias, cambiando a un sistema en donde la magnitud del edificio es lo que determina la necesidad de acompañar el proyecto con evaluación de impacto (urbanos, ambientales y sociales).

--¿Algo más sobre el tema?

--Como te dije antes, ahora comenzó un proceso de participación para explicar, conversar y enriquecer el proyecto elaborado por la Muni, que no solo busca cumplir con la ley, sino convertirse en una experiencia ejemplar. Me dicen que ya comenzaron las reuniones con los colegios profesionales, con el Consejo del Hábitat y con el Consejo del Ambiente, pero ya hay contactos con otros sectores importantes del desarrollo urbano.

--Bueno, seguramente ya me irás contando más sobre esto, por ejemplo las nuevas pautas para construcción de edificios, cocheras, etc.

--Dale, no sé si estás pensando en construir deptos para alquilar pero, si estás en eso, ojo que no se si es buena inversión.

--Ja, ja. No, para nada, no me sobra un morlaco, pero ¿por qué lo decís?

--Porque el otro día me crucé con un par de agentes inmobiliarios, veteranos ambos, y me contaron que hace 30 años que no ven tanta malaria a la hora de alquilar, sobre todo departamentos de un dormitorio.

--Mi amigo Nacho me dijo lo mismo, que no hay demanda y los valores se están viniendo a pique.

--Tal cual, ya hablaremos más en detalle de esto, pero déjame tirarte una novedad sobre un edificio muy conocido.

--Decime.

--Escuchá bien porque esta te la había pasado en mayo de 2025 y ahora se concreta: luego de 30 años se va a terminar el edificio de avenida Alem 350, el que está casi al lado del club Napostá.

--Tenés razón, me habías dicho que en este proyecto se unieron varios empresarios de peso. Ese edificio lo comenzó la constructora de Carlos de Mendieta, hasta que este empresario desapareció de la ciudad, en la década del 90.

--Exacto, bueno, ahora ya empezaron a sacar escombros y a entrar arena, así que vas a ver movimiento. Ojalá se termine. Mientras tanto, muy cerca de allí, el viernes se inauguró en Alem al 400 uno de los edificios más bonitos de la ciudad.

--Coincido, tenés buena “vista”. El otro día pasé por la vereda y me pareció espectacular. Felicitaciones al “Langa”.

--Recién hablamos de lo mal que está el mercado de alquileres, pero ojo que tengo info sobre una posible recuperación.

--Te escucho.

--Como bien sabés, Bahía espera enormes inversiones industriales, y la cosa parece que empezó a moverse, a tal punto que una gran empresa ya pidió cotización a uno de los mejores hoteles de la ciudad para alquilar 30 habitaciones. Atenti porque va venir mucha gente a laburar.

--Mirá vos, no quiero tirarte abajo la confianza, pero ojo que la calle está dura. Conozco muchos jóvenes de 20 a 30 años, todos profesionales, sin trabajo.

--Por supuesto, no podemos negar esa realidad, pero como hablamos siempre, por lo menos Bahía tiene una chance que la gran mayoría de las ciudades argentinas no tiene.

--Bueno, está bien, pero ¿cuándo arrancan esas grandes inversiones?

--Muy pronto, y te doy un par de primicias: el mes que viene comienzan los trabajos en las tierras que ocupará la gran aceitera que construirá Dreyfus en la zona de Galván.

--¿Posta?

--Sí, querido, tengo fuentes de primerísima mano. Y te digo más, es muy probable que en septiembre también arranquen las obras de lo que será le megainversión de TGS. De hecho, la compañía ya anunció que comenzó a encargar todos los equipos clave que requerirá el proyecto.

--Me estás hablando de la inversión de 3.000 millones de dólares entre Bahía y Vaca Muerta. ¿Es así?

--Exacto, que en Bahía incluye una nueva planta en Cerri, frente a la actual, y amplias instalaciones de almacenaje y embarque en Galván.

--Muy buena noticia. ¿En Galván estarán detrás de la exrefinería de la Esso?

--Correcto. En terrenos ganados al mar con los sedimentos extraídos de un dragado, más precisamente donde estaba el balneario La Nativa, un pequeño lugar de esparcimiento que décadas atrás tenían los empleados de la Esso. Te doy más info, allí colocarán 2 mil pilotes.

--¿2 mil pilotes?

--Sí, escuchaste bien. El relleno del terreno insumirá unos 170 mil metros cúbicos de material (tierra y tosca), para llegar a una altura de 7 metros sobre el nivel del mar. Te tiro estas cifras para que tengas una idea de lo que se viene.

--Tremendo, y qué buenos datos te habías guardado para el final. Veo que hiciste los deberes.

--Ja, ja, y ya que estamos con las industrias, cumple 10 años Presupuesto Participativo, programa de la empresa Dow para Ingeniero White donde vecinos e instituciones presentan proyectos y los mismos habitantes de White luego eligen 5 que luego son financiados por la compañía.

--¿Ya 10 años? ¿Van a tirar la casa por la ventana?

--Algo mucho mejor porque este año serán más de 100 los millones destinados al programa. Haciendo memoria me acuerdo, por ejemplo, de un proyecto del año pasado donde se amplio el comedor de la Escuela Técnica 1 y ahora puede atender a 200 alumnos más u otro la ampliación y mejora de los baños de la Escuela 15, por mencionarte apenas un par. Esta nueva edición se presenta el jueves, a las 18, en la Pilling.

--Muy buena iniciativa, pero cambiemos de tema. ¿Tenés algo cultural?

--Sí. Anotá porque el próximo sábado, en el Dow Center, se presentan Los Fabulosos Cadillacs. El recital forma parte de la LFC Tour 2026 y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos musicales del año en la ciudad. Y las entradas las podés en TicketBahia.com

--Dale, anotado, tenés razón ya me dieron ganas de ir a escuchar esos himnos que hicieron historia en la música argentina. ¿Algo más?

--Sí, me crucé con Cocho López y me dijo que el jueves, a las 19.30, tendrá lugar una nueva edición el Ciclo Gloria Deportiva. En esta oportunidad con eje en Rubén Trellini (bochas), Vicente Cayetano Rodríguez (fútbol) y Héctor Gallardo (vóley), además de reconocimientos a muchos otros deportistas bahienses.

--Bueno, vayamos levantando campamento que ya es hora de ir prendiendo el fuego.

--Dale, Juan, yo hoy voy con pastas, así que te dejo el fuego a vos. Nos vemos la semana que viene.

--Chau, José Luis, que te salga rica la salsa. Hasta el próximo domingo.