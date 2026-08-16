Hora, TV y formaciones: River recibe a Argentinos con todas sus estrellas

River recibirá a Argentinos Juniors este domingo 16 de agosto desde las 18 en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, con la esperanza de sumar puntos por primera vez en el torneo.

El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para Argentina, será dirigido por el bahiense Facundo Tello y marcará un duelo de realidades opuestas, ya que el equipo de Núñez está último en la tabla y los de La Paternal son los líderes.

El "Millonario" necesita cortar una racha negativa que ya alcanza las seis derrotas consecutivas en partidos oficiales y las cuatro en el campeonato, y además, lleva varios encuentros sin convertir.

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El entrenador Eduardo Coudet buscará dar un volantazo antes de una seguidilla decisiva que continuará el miércoles con la ida ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, duelo postergado por el fuerte terremoto ocurrido en Colombia.

Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Sebastián Driussi todavía no estarán disponibles para este compromiso debido a que los tres atraviesan la etapa final de sus recuperaciones y apuntan a regresar frente a Santa Fe, y el delantero, que continúa afectado por un desgarro en el sóleo derecho, aún no recibió el alta.

La principal novedad será el debut como titular de Thiago Almada, ya que el flamante refuerzo lleva una semana de entrenamientos y reemplazará a Tomás Galván dentro de los once iniciales.

Argentinos llega con puntaje ideal y como único equipo que ganó sus cuatro partidos. El conjunto de Nicolás Diez viene de vencer 2-1 a Racing y también pelea por los primeros puestos de la tabla anual.

El último antecedente favorece al "Bicho": el 12 de febrero de este año ganó 1-0 como local con gol de López Muñoz.

Probables formaciones:

--River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa y Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

--Argentinos: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Gastón Verón, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

--Hora: 18.

--Estadio: El Monumental.

--Árbitro: Facundo Tello.

--TV: ESPN Premium.