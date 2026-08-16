Clausura liguista: arranca la fecha en la A y se juega un partido en la B

Con tres cotejos en la máxima división y uno en el Promocional, continuará esta tarde la 3ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

Todos los encuentros comenzarán a las 15.30.

En la máxima división, el choque entre Sporting --escolta-- y San Francisco --puntero-- se roba el interés de la jornada.

Se medirán en el Enrique Mendizábal, con arbitraje de Marcos Gómez.

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El Santo ganó los dos compromisos --2-1 ante Bella Vista en la Loma y 2-1 en casa ante Libertad--, mientras que el rojinegro debutó con éxito ante La Armonía (2-0) y un empate en cero ante Huracán, ambos en su escenario.

En tanto, en la avenida Alem, Liniers (otro de los escoltas) recibirá al colista de la tabla general La Armonía.

En el Alejandro Pérez dirigirá Pablo Leguizamón.

El chivo vapuleó a Villa Mitre 6 a 1 en el debut y viene de igualar en cero ante Bella Vista en la Loma.

El conjunto velezano cayó en Punta Alta ante Sporting 2 a 0 y empató sin goles ante Villa Mitre en casa.

Finalmente, en Villa Rosas, Libertad y Bella Vista protagonizarán un duelo de necesitados.

En el Manuel Manzano impartirá justicia Franco Páez.

La escuadra que conduce Daniel Correa igualó en casa ante Huracán 0 a 0 y perdió en el Novoa ante San Francisco 2 a 1.

Por su parte, el conjunto de Martín Carrillo cayó ante San Francisco 2 a 1 y empató sin goles ante Liniers, ambos en la Loma.

La jornada se cerrará el lunes con el choque entre Villa Mitre y Huracán en El Fortín, con arbitraje de Leopoldo Gorosito.

*Las tablas

--Clausura: 1º) San Francisco, 6 puntos; 2º) Liniers y Sporting, 4; 4º) Huracán, 2; 5º) Libertad, Bella Vista, La Armonía y Villa Mitre, un punto.

-La acumulada. 1º) Huracán, 28 puntos;: 2º) Liniers, 27; 3º) Bella Vista, 26; 4º) Villa Mitre, 20; 5º) San Francisco y Libertad, 19; 7º) Sporting, 17; 8º) La Armonía, 15.

Uno en la B

Con el choque entre Pacífico de nuestra ciudad y Pacífico de Cabildo continuará hoy la 3ª fecha.

Se medirán a las 15.30 en el Adolfo Pirola, con arbitraje de Alvaro Richmond.

El Verde de Patricio Mángano aún no ganó --viene de perder ante Olimpo 2 a 0 en casa y de igualar en Punta Alta ante Rosario 0 a 0-- y el elenco de Gabriel Ginder empató en el debut ante Sansinena (1-1) y venció de local a Dublin (3-0).

Mañana, en tanto, Dublin y Sansinena le bajarán el telón a la jornada.

Chocarán en cancha de Libertad, con arbitraje de Ariel Turcuman.

Ayer, Comercial 1, Olimpo 1 y Tiro Federal 1, Rosario 1.

*Las tablas

-Clausura: 1º) Olimpo, 7 puntos; 2º) Rosario, 5; 3º) Pacífico de Cabildo, Sansinena y Tiro, 4; 6º) Pacífico BB y Comercial, 1 punto; 8º) Dublin, sin unidades.

-La general. 1º) Tiro y Rosario, 31 puntos; 3º) Comercial, 28; 4º) Sansinena, 25; 5º) Olimpo, 22; 6º) Dublin, 17; 7) Pacífico de Cabildo, 12; 8) Pacífico BB, 9.