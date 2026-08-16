Tras el clásico, Villa Mitre vuelve a jugar en casa y Olimpo en Monte Maíz

Tras el clásico entresemana, Villa Mitre y Olimpo vuelven a ver acción esta tarde, en el marco de la 4ª fecha de la Zona B del Nonagonal del Federal A.

Luego de la derrota ante el aurinegro 2 a 0 en el Carminatti, el tricolor volverá a jugar ante su público en El Fortín.

El elenco de Diego Cochas esperará a Alvarado --que suma puntaje ideal-- desde las 15.30.

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El inefable Joaquín Gil (San Pedro) será el encargado de impartir justicia.

Villa Mitre suma 4 puntos y buscará un triunfo clave para soñar con el pasaje a los playoffs ante un rival que viene de ganar los dos cotejos que disputó.

Por su parte, Olimpo --tras el éxito en el derby bahiense-- se presentará en Monte Maíz ante Argentino, que perdió los tres compromisos que disputó.

El cotejo irá a las 15, con arbitraje de José Darío Sandoval (Concordia).

Los convocados por Carlos Mungo:

El resto

Desde las 15, Kimberley recibirá a Cipolletti --el otro puntero--, con arbitraje de Marcos Luizzi (Ayacucho).

Y a las 15.30, Huracán de Las Heras será local ante Juventud Antoniana (Lendro Sosa Abrile).

Atenas de Río Cuarto tendrá jornada de descanso.

La tabla

1º) Olimpo y Cipolletti, 7 puntos; 3º) Alvarado y Atenas, 6; 5º) Villa Mitre, 4; 6º) Kimberley, 3; 7º) Antoniana, 1 y 8º) Huracán LH y Argentino MM, sin puntos.