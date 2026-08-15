Villarruel inauguró Expo Venado 2026 y reclamó el fin de las retenciones para el agro y la industria

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, participó de la apertura de la 90ª edición de Expo Venado en la provincia de Santa Fe, donde encabezó el tradicional corte de cinta inaugural junto a autoridades locales y dirigentes rurales, y dejó definiciones contundentes sobre el rumbo económico: afirmó que el país debe avanzar hacia un esquema sin derechos de exportación para el campo y la industria.

La titular del Senado recorrió la pista central del predio ruralista junto a la presidenta de la Sociedad Rural de Venado Tuerto, Noelia Castagnani; el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella; y el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini. En ese marco, mantuvo contacto directo con productores y expositores del sector agroindustrial de la región.

En una conferencia de prensa brindada durante la recorrida, la vicepresidenta remarcó que el porvenir económico de la Argentina está atado al trabajo productivo y la agregación de valor. "El trabajo de las familias venadenses, el esfuerzo, la innovación y la tecnología permiten el éxito de una ciudad como esta y permiten que eso se plasme y se derrame hacia otras partes de la provincia de Santa Fe y del país", sostuvo.

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Consultada puntualmente sobre el tratamiento de la carga tributaria sobre el comercio exterior en el Congreso de la Nación, la funcionaria señaló: "Desconozco que en el Congreso tengamos todavía algún tipo de proyecto de ley respecto a esto, pero por supuesto el futuro de nuestro campo y de nuestra industria debe ser sin retenciones a las exportaciones".

Villarruel ponderó además el rol estratégico de la provincia en el entramado económico nacional y resaltó que el desarrollo debe articularse entre el sector primario y la actividad manufacturera. "Siempre la invencible provincia de Santa Fe fue muy importante, sigue siéndolo. El futuro de la República Argentina tiene que ser un futuro pensando desde lo agropecuario y lo industrial", afirmó tras evocar también sus raíces familiares paternas en territorio santafesino.

En otro pasaje de su diálogo con los medios, la vicepresidenta abordó la reciente exhibición de la bandera de Malvinas por parte de la Selección Nacional de fútbol. Como hija de un veterano de guerra, calificó el hecho como profundamente emotivo: "Fue ver plasmados estos 40 años en los cuales muchos de nuestros veteranos fueron invisibilizados y finalmente ser reconocidos en el ámbito internacional, y más en un partido contra Inglaterra", expresó.

Hacia el final, al referirse al panorama político y social, Villarruel instó a priorizar la generación de empleo genuino y el diálogo amplio por encima de las disputas electorales. "Creo que lo más importante es primero ahondar en la unión nacional, sin estar pensando en candidaturas ni en partidos políticos, sino pensando en el futuro que Argentina, con nuestro potencial, debiera tener", concluyó. (N/A)