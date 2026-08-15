El gobernador de Chubut confirmó que desdoblarán las elecciones en su provincia

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que su provincia realizará las elecciones provinciales en otra fecha distinta a las nacionales, por lo que el mandatario desdoblará los comicios.

La intención del mandatario provincial es realizar las elecciones de gobernador y autoridades municipales en el mismo día.

“No está definida la fecha, pero como la gran mayoría de las provincias, seguramente va a ser desdoblada”, sostuvo durante su participación en el marco del evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham).

En ese sentido, Torres también cuestionó la existencia de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y afirmó que "desde el sentido común no tienen razón de ser".

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"El hecho de que no exista competencia pero igualmente tenés la boleta en el cuarto oscuro en las PASO es ridículo", criticó.

Actualmente, hay distintas provincias que expresaron su deseo de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales. El primer mandatario en oficializar un calendario fue el tucumano Osvaldo Jaldo, quien anunció que las elecciones en Tucumán se realizarán el 9 de mayo.

Al menos siete provincias ya manifestaron públicamente su intención de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales, un número que podría subir con el tiempo.

En Salta, Gustavo Sáenz evalúa votar el 16 o el 23 de mayo y en Misiones, donde gobierna Hugo Passalacqua, ya dieron por hecho el desdoblamiento, aunque sin fecha certera todavía.

Otro de los estados del norte argentino, como Jujuy, también seguiría ese camino, ya que desde el entorno del gobernador Carlos Sadir subrayan que la provincia "siempre adelanta" sus elecciones.

Neuquén, gobernada por Rolando Figueroa, también prevé mantener la tradición de separar los comicios nacionales de los provinciales, con una posible convocatoria durante agosto.

En Santa Fe, Maximiliano Pullaro analiza una ventana entre el 13 de junio y el 5 de septiembre, aunque la primera fecha, por ahora, es la más probable. En Mendoza, Alfredo Cornejo ya definió que las PASO provinciales serán en julio.

Tierra del Fuego también deberá votar en una fecha diferente a la nacional por una disposición constitucional, mientras que Río Negro mantiene la intención política de conservar la idea del desdoblamiento.

Entre Ríos y San Juan también optarían por separar sus elecciones de las nacionales, mientras que La Rioja, Formosa y La Pampa todavía no realizaron anuncios oficiales.

Torres opinó sobre la cumbre del PRO y LLA

El jefe de Estado chubutense también fue consultado sobre la mesa de negociaciones entablada entre La Libertad Avanza y el PRO de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El gobernador sentó su posición y aseguró que "los acuerdos tienen que venir de la mano". "El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección".

"Tenemos que lograr acuerdos y consensos lo suficientemente fuertes para no volver a refundar la Argentina cada cuatro años", y puso de ejemplo la situación de su provincia, en donde integran un frente junto a peronistas, radicales, gente del PRO y libertarios.

"¿Qué nos une, qué nos hermana? Una agenda de desarrollo", expuso