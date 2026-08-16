Día del Niño: las ventas cayeron 2,5% y el ticket promedio apenas superó los $45.000

Las ventas minoristas pymes por el Día del Niño 2026 bajaron 2,5% frente a la misma fecha del año pasado, medidas a precios constantes, y el gasto promedio apenas superó los $45.000, de acuerdo a un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El reporte reflejó que más del 80% de los comercios aplicaron promociones y precisó que el ticket promedio alcanzó $45.892 frente a los $33.736 del año anterior, reflejando una suba en términos reales del 0,8% una vez absorbido el impacto inflacionario. Sin embargo, estuvo por debajo de la proyección que lo ubicaba en $57.500, según Focus Market.

En relación a las acciones promocionales, precisó que se registraron en el 81,2% de los comercios encuestados, lo que implica una baja de 5,8 puntos porcentuales frente al año anterior, destacándose con un 55,3% la financiación con tarjeta y con un 46,2% los descuentos en efectivo.

Ante este escenario, desde la entidad gremial-empresaria señalaron que “a pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala”.

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En consecuencia, remarcaron que “la tracción generada resultó insuficiente para quebrar la tendencia de estancamiento del mes y consolidar un repunte estructural de la actividad”. En 2025, las ventas habían caído 0,3%.

En términos de desempeño relativo a lo proyectado, los resultados mostraron un panorama ajustado a metas conservadoras. Mientras que un 43,6% de los comercios indicó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto, un 41,7% manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1% peor y 3,6% mucho peor).

Apenas un 14,7% logró un balance favorable respecto a lo esperado (12,7% mejor y 2% mucho mejor), “evidenciando el límite impuesto por el poder adquisitivo actual”, de acuerdo al escenario detectado por CAME.

En el análisis general, la entidad sostuvo que “la información cualitativa relevada evidencia que el desempeño de las ventas respondió primordialmente a estrategias de tracción de flujo financiero y rotación de mercadería”.

Asimismo, indicó que “la absorción de costos de financiamiento y la aplicación de descuentos agresivos permitieron alcanzar niveles de colocación similares o levemente inferiores a los del año anterior, aun a costa de comprimir la rentabilidad”.

En paralelo, señaló que “el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento y la priorización de bienes de menor valor unitario”, en un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización.

Respecto a la incidencia de la fecha sobre la actividad, el relevamiento reflejó que el impacto comercial fue predominantemente acotado y por debajo de las expectativas de reactivación. Para el 36% de los comercios la fecha sumó movimiento, pero no alteró el panorama general, mientras que un 35,5% reportó un impacto moderado y un 19,3% señaló una nula incidencia en sus ventas.

De este modo, apenas el 9,1% consideró que la celebración resultó clave para dinamizar el mes, “confirmando que la jornada operó principalmente como un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario más que como un dinamizador estructural del consumo pyme”.

El análisis de cada rubro