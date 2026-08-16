Djokovic juega contra la edad, el descanso y "un problema de salud que tengo", dijo

Otra caída de Djokovic, esta vez, ante el argentino Tirante. Foto: Masters 1000.

La victoria de Thiago Tirante frente a Novak Djokovic por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati naturalmente se celebró entre los argentinos.

Habían pasado 10 años del último triunfo de un argentino ante el serbio: Juan Martín del Potro, en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Del otro lado, la derrota de Djokovic generó preocupación, porque a los 39 años, logra mantenerse dentro del Top 10 y resultados positivos en los Grand Slam, aunque no puede ganar en los Masters 1000, categoría más importante de la ATP.

Durante 2026, Djokovic solamente sumó dos triunfos en Masters 1000. Ambos fueron en Indian Wells, donde venció consecutivamente a Kamil Majchrzak y Alex Michelsen.

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Luego fue eliminado por Jack Draper y ya no volvió a ganar.

En Roma, previo a Roland Garros, perdió sorpresivamente ante Dino Prizmic, un joven que llegó desde la qualy. Y en Cincinnati repitió resultado ante Tirante.

La pregunta a qué está afectando el rendimiento de Novak puede dividirse en la edad, su físico ya no resiste como antes y necesita más descanso.

Después de la pandemia de COVID-19, el serbio empezó a manejar su calendario de manera distinta. Tal es así que solamente participó en 23 torneos de Masters 1000, con un promedio de aproximadamente cuatro por temporada (son nueve dentro del tour).

Esto, por supuesto, ya fue aclarado en varias ocasiones por el balcánico: necesita más tiempo de descanso que antes, en un deporte que cada vez otorga menos tiempo de reposo entre torneo y torneo.

Y favorecido por su edad y sus resultados en el circuito a lo largo de los años, se ganó el hecho de saltearse torneos de Masters 1000 obligatorios, por lo cual es un beneficio para él.

Sin embargo, es evidente que le cuesta y mucho hacer pie en estos certámenes. Y a medida que avanza el tiempo, los resultados van mermando. Los jóvenes ya se le animan más y la leyenda del tenis parece más vulnerable que nunca.

Otro factor importante es su estado físico, del que recientemente comentó que sufre problemas de salud: "Es por un problema de salud que tengo. Lo llevo sufriendo desde hace ya muchos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hace mucha humedad y calor", dijo tras perder ante Tirante en Cincinnati.