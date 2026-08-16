Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

TicketBahía.

La agenda cultural de Agosto se despide con grandes nombres y propuestas

Música, humor, teatro, ballet y grandes homenajes. Agosto todavía tiene mucho para ofrecer y hay propuestas para todos los gustos.

Si todavía no hay plan para las próximas semanas, la agenda de espectáculos tiene varias opciones para anotar. La segunda mitad de Agosto llega cargada de música, humor, teatro y propuestas para toda la familia, con artistas nacionales y espectáculos que llegan a Bahía, Punta Alta y Monte Hermoso.

Estas son algunas de las principales propuestas:

Leonardo da Vinci: Futuros Presentes

Todos los días hasta el Domingo 23 de agosto | de 9 a 19 hs. | Club Argentino

Una propuesta que invita a descubrir el universo del genial artista, inventor y visionario italiano, recorriendo sus ideas, diseños e inventos y comprobando cómo muchas de sus visiones anticiparon conceptos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana.

Patricia Sosa

Domingo 16 de agosto | 20 hs. | Teatro Don Bosco

La reconocida cantante llega a Bahía con su gira “50 años de amor”, una celebración de una trayectoria marcada por grandes canciones y una voz inconfundible.

DM Experience

Lunes 17 de agosto | 21 hs. | Teatro Rossini

Una noche para los fanáticos de Depeche Mode. El espectáculo propone un recorrido por los grandes himnos de la banda británica, con clásicos como Enjoy the Silence, Personal Jesus y Never Let Me Down Again.

Rodrigo Tapari

Jueves 20 de agosto | 21 hs. | Teatro Don Bosco

El cantante se presenta en Bahía Blanca con un show cargado de canciones, emoción y mucho ritmo.

Cirko Marisko

El espectáculo MonoArgentum tendrá una particular gira regional en apenas tres días:

  • Viernes 21 | 21 hs. | Centro Cultural Monte Hermoso
  • Sábado 22 | 21 hs. | Teatro Colón de Punta Alta
  • Domingo 23 | 20 hs. | Teatro Don Bosco de Bahía Blanca

Una propuesta de humor para disfrutar en familia que llega con tres funciones consecutivas en la región.

Viudas e Hijas: Hasta que la herencia nos separe

Viernes 21 de agosto | 21 hs. | Teatro Don Bosco

Una comedia teatral que promete enredos, conflictos familiares y muchas situaciones disparatadas alrededor de una herencia.

Los Fabulosos Cadillacs

Sábado 22 de agosto | 21 hs. | Dow Center

Uno de los grandes acontecimientos musicales del mes. Los Fabulosos Cadillacs llegan a Bahía Blanca en el marco de su gira LFC Tour 2026 para reencontrarse con sus clásicos y hacer vibrar el Dow Center.

El Cuarto de Verónica

Sábado 22 de agosto | 21 hs. | Teatro Don Bosco

La reconocida obra de Ira Levin, protagonizada por Silvia Kutika y un gran elenco, propone una noche de misterio, tensión y suspenso.

Martín Masiello

Domingo 23 de agosto | 20 hs. | Gran Plaza Teatro

“La voz que recorre el mundo” llega con una propuesta musical en un escenario emblemático de la ciudad.

La Bella Durmiente

Jueves 27 de agosto | 21 hs. | Gran Plaza Teatro

El Ballet Clásico de San Petersburgo presenta el clásico de Tchaikovsky en una puesta de ballet en tres cuadros, con los primeros bailarines Ivan Oskorbin y María Tomilova.

Piti Fernández

Viernes 28 de agosto | 21 hs. | Teatro Rossini

El cantante de Las Pastillas del Abuelo llega con su gira 2026 para una noche a puro rock y canciones.

El Cazador y el Buen Nazi

Sábado 29 de agosto | 21 hs. | Teatro Don Bosco

Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio protagonizan esta obra de Mario Diamante, dirigida por Daniel Marcove.

Experiencia Queen

Domingo 30 de agosto | 20 hs. | Teatro Don Bosco

Un cierre de mes a puro rock con Greatest Hits Tour 2026, un homenaje a Queen pensado para revivir algunos de los grandes clásicos de la banda liderada por Freddie Mercury.

Para conocer la cartelera completa, consultar fechas y horarios y comprar entradas, ingresá a TicketBahia.com

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