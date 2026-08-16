La agenda cultural de Agosto se despide con grandes nombres y propuestas
Música, humor, teatro, ballet y grandes homenajes. Agosto todavía tiene mucho para ofrecer y hay propuestas para todos los gustos.
Si todavía no hay plan para las próximas semanas, la agenda de espectáculos tiene varias opciones para anotar. La segunda mitad de Agosto llega cargada de música, humor, teatro y propuestas para toda la familia, con artistas nacionales y espectáculos que llegan a Bahía, Punta Alta y Monte Hermoso.
Estas son algunas de las principales propuestas:
Leonardo da Vinci: Futuros Presentes
Todos los días hasta el Domingo 23 de agosto | de 9 a 19 hs. | Club Argentino
Una propuesta que invita a descubrir el universo del genial artista, inventor y visionario italiano, recorriendo sus ideas, diseños e inventos y comprobando cómo muchas de sus visiones anticiparon conceptos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana.
Patricia Sosa
Domingo 16 de agosto | 20 hs. | Teatro Don Bosco
La reconocida cantante llega a Bahía con su gira “50 años de amor”, una celebración de una trayectoria marcada por grandes canciones y una voz inconfundible.
DM Experience
Lunes 17 de agosto | 21 hs. | Teatro Rossini
Una noche para los fanáticos de Depeche Mode. El espectáculo propone un recorrido por los grandes himnos de la banda británica, con clásicos como Enjoy the Silence, Personal Jesus y Never Let Me Down Again.
Rodrigo Tapari
Jueves 20 de agosto | 21 hs. | Teatro Don Bosco
El cantante se presenta en Bahía Blanca con un show cargado de canciones, emoción y mucho ritmo.
Cirko Marisko
El espectáculo MonoArgentum tendrá una particular gira regional en apenas tres días:
- Viernes 21 | 21 hs. | Centro Cultural Monte Hermoso
- Sábado 22 | 21 hs. | Teatro Colón de Punta Alta
- Domingo 23 | 20 hs. | Teatro Don Bosco de Bahía Blanca
Una propuesta de humor para disfrutar en familia que llega con tres funciones consecutivas en la región.
Viudas e Hijas: Hasta que la herencia nos separe
Viernes 21 de agosto | 21 hs. | Teatro Don Bosco
Una comedia teatral que promete enredos, conflictos familiares y muchas situaciones disparatadas alrededor de una herencia.
Los Fabulosos Cadillacs
Sábado 22 de agosto | 21 hs. | Dow Center
Uno de los grandes acontecimientos musicales del mes. Los Fabulosos Cadillacs llegan a Bahía Blanca en el marco de su gira LFC Tour 2026 para reencontrarse con sus clásicos y hacer vibrar el Dow Center.
El Cuarto de Verónica
Sábado 22 de agosto | 21 hs. | Teatro Don Bosco
La reconocida obra de Ira Levin, protagonizada por Silvia Kutika y un gran elenco, propone una noche de misterio, tensión y suspenso.
Martín Masiello
Domingo 23 de agosto | 20 hs. | Gran Plaza Teatro
“La voz que recorre el mundo” llega con una propuesta musical en un escenario emblemático de la ciudad.
La Bella Durmiente
Jueves 27 de agosto | 21 hs. | Gran Plaza Teatro
El Ballet Clásico de San Petersburgo presenta el clásico de Tchaikovsky en una puesta de ballet en tres cuadros, con los primeros bailarines Ivan Oskorbin y María Tomilova.
Piti Fernández
Viernes 28 de agosto | 21 hs. | Teatro Rossini
El cantante de Las Pastillas del Abuelo llega con su gira 2026 para una noche a puro rock y canciones.
El Cazador y el Buen Nazi
Sábado 29 de agosto | 21 hs. | Teatro Don Bosco
Jean Pierre Noher y Ernesto Claudio protagonizan esta obra de Mario Diamante, dirigida por Daniel Marcove.
Experiencia Queen
Domingo 30 de agosto | 20 hs. | Teatro Don Bosco
Un cierre de mes a puro rock con Greatest Hits Tour 2026, un homenaje a Queen pensado para revivir algunos de los grandes clásicos de la banda liderada por Freddie Mercury.
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