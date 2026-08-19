El Banco Central reglamentó los créditos en dólares a empresas: cómo acceder y a qué tasa se ofrecen

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó los lineamientos y requisitos correspondientes para que las personas jurídicas accedan a los créditos en dólares anunciados por el Gobierno la semana pasada.

Mediante la Comunicación “A” 8467, a la cual tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el BCRA detalló la "letra chica" para la reglamentación de los préstamos en dólares.

En primer lugar, amplía el margen a empresas que antes no estaban contempladas en la política crediticia del sistema financiero. Tal como se había establecido, las entidades financieras no podrán superar el 15% de sus depósitos totales en dólares.

Otro de los puntos establece que para estos préstamos se otorgará el mismo tratamiento que para aquellos que ya contemplaba la normativa vigente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, el BCRA aclaró que los bancos deberán tener "especial atención" al flujo de fondos y/o situación patrimonial de quien solicite el crédito.

La autoridad explicó que, de esta manera, se asegura que el deudor pueda afrontar "posibles incrementos en el importe de las obligaciones sin afectar su capacidad de pago", teniendo en cuenta que sus ingresos pueden "no seguir la evolución del tipo de cambio" y considerando lo establecido en el primer párrafo.

También le exigirá a los bancos que aumenten su respaldo de capital por un factor igual a 1,25 el importe determinado, ante un riesgo de crédito y la exposición crediticia en materia de Grandes Exposiciones al Riesgo de Crédito.

Por último, la autoridad conducida por Santiago Bausili dispuso la eliminación del artículo 2.1.7 del texto ordenado sobre política monetaria. Ese punto permitía a los bancos utilizar sus depósitos en moneda extranjera para financiar a clientes comerciales que se vieran en la necesidad de importar bienes de capital para aumentar la producción del mercado interno.

Dado que es una negociación entre privados, el monto final de la tasa a la que se otorgará el crédito será establecido entre el banco y la empresa, con el fin de llegar a un acuerdo que termine beneficiando a ambas partes.

En cuanto al plazo de tiempo, el BCRA no determinó una fecha en particular. En base a los últimos datos oficiales, los depósitos en dólares superan los US$ 40.000 millones, por lo que, si bien no hay tiempo establecido, el otorgamiento de los préstamos se verá influenciado por la capacidad que tengan los bancos de prestar o no.

El Gobierno apunta a incrementar esos depósitos mediante el blanqueo de los "dólares del colchón", a través de la ley de Inocencia Fiscal II.

Durante el viernes por la noche el Ejecutivo oficializó la flexibilización del acceso al financiamiento bancario en moneda extranjera para personas jurídicas que no pertenecen al sector exportador.

Mediante el DNU 736/2026, publicado en el Boletín Oficial, se modificó el artículo 23 del DNU 905/2002. Dicha normativa, establecida tras la crisis de 2001, restringía de forma estricta la concesión de préstamos en divisa estadounidense únicamente a prestatarios con ingresos directos o indirectos derivados del comercio exterior.

"Va a ser muy bien recibido. Va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía", indicó el ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la nueva disposición. (NA)