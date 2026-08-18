​​​​​Condenan a dos hermanos por vender celulares ingresados de contrabando y drogas

Imágen de uno de los allanamientos realizados en 2022 para desarticular la maniobra.

Dos hermanos acusados de vender celulares y otros productos tecnológicos ingresados de contrabando fueron condenados en nuestra ciudad a penas en suspenso, es decir que no irán a la cárcel salvo que incumplan distintas reglas de conducta fijadas.

Se trata de Brian Emanuel (30) y Jonathan Germán Asnes (35), quienes recibieron 3 años y dos años y medio de prisión de ejecución condicional, respectivamente, según el fallo dictado por el juez Sebastián Foglia, integrante del Tribunal Federal de Juicio de nuestra ciudad.

Se estableció que, al menos entre el 31 de agosto de 2021 y el 12 de junio de 2023, adquirieron mercaderías de origen extranjero irregularmente ingresadas al país, como celulares, notebooks, parlantes, luces LED, rigs de minería de criptomonedas y otros productos, que luego vendían, mayoritariamente "en negro", a través del perfil Celus Bahía.

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La maniobra, que comenzó a investigarse tras una denuncia anónima presentada en la Dirección Regional Aduanera Pampeana, se desarticuló luego de 16 allanamientos que la Prefectura realizó en nuestra ciudad a mediados de 2022 -entre ellos en los domicilios de los acusados, en Charlone al 1.000- y que permitieron el secuestro de artículos sin estampillado ni documentación, por más de 16 millones de pesos, procedentes del contrabando.

Brian era quien organizaba la operatoria, administraba las redes sociales, fijaba los precios y se contactaba con clientes, proveedores y transportistas, mientras que su hermano se limitaba a ejecutar tareas de colaboración y asistencia.

También se condenó a ambos hermanos por tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, tras secuestrarles varios frascos con cogollos de marihuana.

Entre las reglas de conducta que les fijó la Justicia, deberán realizar una donación de 8 millones de pesos en total, destinada en partes iguales al Pequeño Cottolengo Monseñor José Nascimbeni y al Hogar del Peregrino Don Orione.

"Pez gordo"

En distintas comunicaciones incorporadas como prueba se establece que al menos el menor de los hermanos tenía conocimiento del origen ilícito de la mercadería a vender.

Y también repetía que los productos de marca Apple los ingresaban desde Chile y Paraguay, "a través de un contacto político que contaba con facilidades para eludir los controles aduaneros, al que se refiere como 'pez gordo', en una conversación del 28 de mayo de 2022".

"Tales manifestaciones, apreciadas en conjunto con el resto de la prueba reunida, permiten tener por acreditado que conocía el origen ilegal de la mercadería y que intervino activamente en la comercialización de dispositivos electrónicos introducidos al país mediante contrabando", sostuvo el juez, quien rubricó el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre las partes.