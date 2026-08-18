El embajador de Italia en la UIBB: ”Estamos en la búsqueda de mercados para vender, pero también para comprar”

“Argentina es naturalmente un escenario ideal para ser un socio importante a nivel estratégico, político y económico de Italia”.

En esos términos se expresó el embajador italiano en nuestro país, Fabrizio Nicoletti, durante su visita de esta tarde a la Unión Industrial de Bahía Blanca.

El alto funcionario de Italia fue recibido en la sede de la UIBB por su presidente, Gustavo Elías, quien lo agasajó con un ágape y con la entrega del Libro de la Ciudad.

Presentes en el encuentro estuvieron, además, el cónsul general de Italia en Bahía Blanca, Nicola Bazzani; y el coronel Francesco Tanda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Asistieron, también, Matías Italiano, director municipal de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo; Martín Fasano (representante de Unipar), Juan Pablo González (Sea White), Guillermo Rolando (Dow), Fernando Bono (Transportadora del Gas del Sur), Sergio Nabaes (Pampa Energía), Mariana Zubieta (Compañía Mega) y Ariel Blazquez (Profertil).

Por la UIBB asistieron Ricardo Rabbione, Director Ejecutivo; Fabián Gurrado, Director; Martin Goslino, coordinador jefe del Centro de Estudios Económicos; Marcela Guerra, Directora Institucional; Lucía Kuntz, a cargo del área de Responsabilidad Social Empresaria; Pamela Lorenzo, coordinadora del área de Comercio Exterior; Maximiliano Di Federico, vocal primero; y Mariana Rabago, asistente de Dirección.

El embajador Fabrizio Nicoletti se mostró encantado de ser parte de un encuentro con gente del ámbito industrial, porque, dijo, “Italia es un país industrial”.

“Somos claramente un país exportador, el tercero en el mundo a nivel productos hechos en casa. El año pasado exportamos por 600.000 millones de euros, este año vamos por los 650.000 y el objetivo a futuro es llegar a los 700.000. Así lo manifiesta la Cancilllería italiana, que asume el papel de asuntos exteriores pero también de comercios exteriores. Pero tenemos un problema: Italia no tiene materias primas”, dijo.

“Esto significa que si pretendemos aumentar las exportaciones debemos, necesariamente, incrementar las importaciones para que nuestras empresas agreguen valor y puedan exportar más volumen. Italia está en la búsqueda de mercados para vender, pero también para comprar. Es decir, de hacer negocios”, acotó.

Otro punto importante a tener en cuenta, deslizó, pasa por la geopolítica.

“Frente al contexto mundial, Argentina es naturalmente un escenario ideal para convertirse en un socio importante a nivel estratégico, político y económico, sin mencionar todo lo que nos une cultural e históricamente. Es un momento fabuloso para crear una autopista entre ambos países. Hay que arrancar”, sostuvo.

En ese contexto aclaró que nada puede llegar a buen puerto sin un escenario de previsibilidad.

“Los empresarios italianos, que obviamente no son sociedades de beneficencia, ponen sobre la mesa una exigencia: estabilidad, un marco claro, porque de lo contrario irán en busca de otros destinos. Necesitan al final del día ver que todo funciona como lo planifican”, explicó.

“Necesitamos una Argentina sólida. Pero que quede claro: Italia no entra en las discusiones políticas internas de la Argentina. Pero sí espera que los argentinos no cambien 180 grados el rumbo de su país. Vemos que tienen todo para crecer y para que caminemos juntos”, enfatizó.

Resaltó las flamantes inversiones a nivel energético que vienen desarrollando empresas italianas en nuestro país.

“Vemos que el tránsito funciona y que Bahía Blanca puede incorporarse a este puente que estamos tejiendo”, dijo.

Por su parte el cónsul Nicola Bazzani acotó que el futuro de Bahía Blanca está arraigado en su industria, sobre todo a partir de las empresas que contaron con presencia en la reunión llevada a cabo en la UIBB.

“Lo que viene a partir de las fuertes inversiones colocan al sector industrial bahiense con un crecimiento sostenido, lo que provocará un cambio radical en la economía local y regional de aquí a diez años”, señaló.

Gustavo Elías, por su parte, señaló que la Unión Industrial se encuentra activando fuertemente vínculos con municipios vecinos y empresarios de la zona, incluso mediante herramientas y capacitación expuestas por el Centro de Estudios Económicos de la entidad.

“Apuntamos a que nuestros productos regionales empiecen a desembarcar con un buen grado de volumen en el Mercado Común Europeo”, acotó.

“Bahía Banca y la Región tienen mucho para ofrecerle a Italia. Somos una especie de epicentro de esta revolución energética que se está dando. De hecho, organizamos para la semana entrante unas jornadas sobre Inteligencia Artificial. Creemos ser el sitio ideal para convertirnos en la capital de la IA en la Argentina”, manifestó.

Fabián Gurrado, en tanto, señaló que Argentina tiene mucho por aprender de Italia, sobre todo en el sector de las Pymes.

“No tienen materias primas, pero a todo lo que tocan le agregan un valor increíble. Muchas de nuestras Pymes son de empresarios de sangre italiana y, lamentablemente, por diversos desmanejos fuera de sus alcances, a nivel político y económico, no han podido desarrollarse como sucede en Italia. Este es el momento para intentar esa sinergia. Analizar el por qué del éxito de Italia y tomarlo como aprendizaje”. A lo que el embajador acotó. “Italia tiene la red Pymes más grande de la Unión Europea, mientras que a nivel de sistema industrial el más grande lo ostenta Alemania”.

Por su parte Marcela Guerra hizo hincapié en las Jornadas de Inteligencia Artificial aplicada a la producción (Bahía Summit 2026) que se llevarán a cabo el 25 y 26 del corriente mes en el Aula Magna de la Universidad Nacional del Sur, con intervención organizativa de la UIBB.

“Es muy importante ser parte de la economía del conocimiento, del desarrollo de la Inteligencia Artificial. De allí este Congreso que se avecina en Bahía Blanca, siendo que contamos con la mayor cantidad de investigadores por habitantes del país e institutos de gran valía en ciencia y tecnología como el Conicet, además de la Universidad Nacional del Sur que ha dado los primeros pasos en ese sentido en la Argentina allá por los años ’80. Se trata de un conocimiento también exportable que complementa y potencia a la producción. Pensamos a Bahía Blanca como la capital o nodo de IA del sur argentino”, manifestó.

Mientras que Pamela Lorenzo puso de relieve el acuerdo reciente entre el Mercosur y la Unión Europea, al que consideró súper beneficioso para ambas regiones.

“Por ejemplo en nuestra zona, en el sudoeste bonaerense, se produce un gran volumen y de excelente calidad de aceite de oliva, que bien puede ser parte de un buen intercambio comercial con Italia”, señaló.