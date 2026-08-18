Desde Estrellas Amarillas reclamaron más controles de tránsito tras la muerte de dos motociclistas

Los dos hechos fatales registrados el último domingo en nuestra ciudad, que tuvieron como víctimas a motociclistas, volvieron a poner en discusión la seguridad vial y la necesidad de reforzar los controles de tránsito.

Romina Villarreal, integrante de Estrellas Amarillas, expresó su pesar por las familias de los dos jóvenes fallecidos y pidió prudencia a la hora de analizar ambos incidentes, ya que se encuentran bajo investigación. Sin embargo, señaló que los lugares donde ocurrieron los siniestros presentan dificultades conocidas.

“Nos da muchísima tristeza porque a lo mejor fueron situaciones que podrían haberse evitado, no lo sabemos”, sostuvo Villarreal en diálogo con Panorama, por LU2, y agregó que existe “mucha complejidad en cuanto a la falta de control de tránsito”.

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Entre los sectores que mencionó aparecen la Ruta 3 y el puente que atraviesa el canal Maldonado, donde ocurrió uno de los accidentes, y la Carrindanga, escenario del otro siniestro fatal.

“Entendemos también que tendría que haber más presencia del Municipio”, afirmó.

Consultada sobre si los problemas de seguridad vial responden principalmente a la negligencia de los conductores o a la falta de infraestructura, Villarreal consideró que existen ambas situaciones.

“Las dos cosas. Está pasando en las rutas, está pasando dentro de las ciudades. Las calles no están en condiciones ni de acelerar la velocidad ni de hacer ninguna maniobra peligrosa”, explicó.

A su entender, esa situación debería llevar a los conductores a extremar los cuidados, aunque percibe el fenómeno contrario: “La gente, lamentablemente, en vez de estar un poco más apaciguada con este tema del tránsito parece que está más alterada”.

Desde Estrellas Amarillas, Villarreal destacó que las campañas de concientización apuntan precisamente a reducir las conductas de riesgo y recordó el caso de su propio hijo, quien murió en un siniestro vial.

"Todos somos responsables, todos. Cada segundo que sucede es una decisión y esa decisión puede salvar vidas o puede matar personas”, afirmó.

"No podemos hacer lo que se nos da la gana en la calle, ni como peatones, ni como ciclistas, ni como motociclistas, ni como conductores de un vehículo o una camioneta”, sostuvo.

Villarreal también advirtió que tanto el sector de la Ruta 3 como la Carrindanga aparecen desde hace tiempo entre los puntos conflictivos del mapa de accidentología local.

“Tenemos más estrellas amarillas pintadas en la zona del balneario, en la zona de esa entrada”, indicó, y señaló que en esos lugares se han producido numerosos accidentes, aunque no todos hayan terminado con víctimas fatales.

Sobre la Carrindanga fue particularmente crítica: “Es una zona donde, les repito, no hay control de tránsito. Hay como una especie de libertad a la hora de conducir en esa zona”.

"Nosotras también conducimos, estamos en la calle, trabajamos, vamos, venimos y vemos permanentemente las maniobras y las faltas de tránsito que hay", concluyó.