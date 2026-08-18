Bahía Blanca amaneció entre las ciudades más frías del país: alcanzó una térmica de casi -5 °C

Bahía Blanca amaneció este martes con una de las temperaturas más bajas del país. A las 7, el termómetro marcó -0,2 °C, mientras que la sensación térmica descendió hasta los -4,6 °C, en una mañana que volvió a poner al frío como protagonista.

De acuerdo con los registros difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad se ubicó en el noveno lugar entre las localidades más frías de la Argentina durante las primeras horas de la jornada.

El ranking estuvo encabezado por Malargüe, con -4.5 ºC, seguido por San Carlos de Bariloche (-3.2 ºC), Chapelco y Villa Reynolds (-3 ºC), Maquinchao (-2.5 ºC), Esquel (-2.3 ºC), Azul (-0.4 ºC) y Neuquén (-0.3 ºC).

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Sin embargo, el panorama cambiará de manera marcada con el correr de las horas. El pronóstico anticipa un ascenso significativo de la temperatura, con una máxima estimada en 19 °C durante la tarde.

Una tarde templada y soleada

Luego de una mañana gélida, la tarde se presentará templada y con cielo mayormente soleado. El viento soplará del noroeste, con intensidad leve y ráfagas moderadas.

La visibilidad será buena y el índice de radiación ultravioleta se mantendrá dentro de valores normales, según informó Satelmet.

La máxima de 19 °C se alcanzará durante la tarde, por lo que la amplitud térmica será una de las características más destacadas de la jornada.

Hacia la noche, las condiciones volverán a cambiar. Se espera un descenso de la temperatura acompañado por viento, con una marca estimada de 10 °C cerca de la medianoche.