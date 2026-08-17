Sube la temperatura: cómo será el martes en Bahía Blanca

Una jornada que comenzará fría y húmeda pero que experimentará un notable ascenso de temperatura hacia la tarde es la que vivirá este martes la ciudad de Bahía Blanca.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 19 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío y húmedo a fresco y soleado; el viento será leve del noroeste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 4 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será templado con soleados. El viento tendrá intensidad leve con ráfagas de intensidad moderada del noroeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 19 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría y ventosa. Se estima para medianoche una temperatura de 10 grados centígrados.