Gonzalo Montiel se lesionó y está en duda para jugar la ida de los octavos de la Sudamericana

Tras la victoria ante Argentinos Juniors que significó el inicio de la recuperación de River, el entrenador Eduardo Coudet enfrenta un problema: Gonzalo Montiel sufrió una lesión y está en duda para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Según trascendió, Montiel tiene una leve distensión en el aductor de la pierna izquierda.

El lateral derecho de la Selección argentina tuvo que salir en el arranque del segundo tiempo del encuentro ante el Bicho y fue visto en el banco de suplentes con hielo en la zona en la cual sintió la molestia.

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En las próximas horas, el cuerpo técnico definirá si viaja a Colombia para jugar el miércoles ante Independiente Santa Fe.

Luego del encuentro por la Copa Sudamericana, el Millonario enfrentará a Vélez en el Estadio Monumental, partido al cual llegaría Montiel sin problemas, antes de definir la serie del torneo continental como local.

El domingo, el jugador campeón del mundo en 2022 convirtió el primer gol del equipo de Coudet en el campeonato: entró al área como si fuera delantero y remató cruzado con fuerza para poner el 1-0 ante Argentinos Juniors en el Monumental.

Después de convertir, celebró junto a sus compañeros y posteriormente hizo un gesto de disculpas para los hinchas presentes en el Monumental. Finalmente, se señaló el escudo del club de Núñez.

El Millonario viaja este martes a Colombia, luego de la postergación de la serie por los terremotos en el país cafetero.

Jugará la ida este miércoles a las 21.30 en Bogotá y definirá la serie una semana más tarde a la misma hora en el Estadio Monumental. (Fuente: TN)