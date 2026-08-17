Pagos de ANSES: cómo queda el calendario semanal por el feriado del lunes 17

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ajustó su cronograma de pagos correspondiente a agosto de 2026 porque debido al feriado del lunes 17 de agosto, la actividad en los bancos y en la administración pública se interrumpirá, trasladando la reanudación de los cobros para la franja que va del martes 18 al viernes 21 de agosto.

Así, quienes esperaban cobrar durante los primeros días de la semana deberán tener en cuenta que hoy lunes 17 de agosto es feriado. El cronograma de pagos retomará el martes 18, con los DNI terminados en 5, y continuará el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21.

El calendario completo permite consultar la fecha correspondiente a cada prestación y evitar confusiones ante la modificación provocada por el feriado.

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Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 5: martes 18 de agosto

DNI terminados en 6: miércoles 19 de agosto

DNI terminados en 7: jueves 20 de agosto

DNI terminados en 8: viernes 21 de agosto

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 8 y 9: martes 18 de agosto

Asignaciones con plazo extendido de cobro

Asignación por Maternidad: Todas las terminaciones de DNI perciben sus haberes entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): Cobran todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre. (NA)