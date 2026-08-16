Clausura liguista: se cierra la 3ª fecha con dos partidos, uno en cada división

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Los de Paolella irán por el primer éxito y los de Donayevich por la cima. Fotos: Archivo La Nueva.

Con dos atractivos compromisos, desde las 15.30, caerá esta tarde el telón de la 3ª fecha del certamen Clausura de la Liga del Sur.

En la máxima división, se medirán dos que aún no ganaron en este tramo.

En El Fortín de Maipú y Necochea se medirán Villa Mitre y Huracán.

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El tricolor de Horacio Schumacher viene de empatar ante La Armonía 0 a 0 y de caer anteriormente ante Liniers 6 a 1.

El Globo de Mauro Brunelli --ganador del Apertura-- logró sendos empates sin goles (ante Libertad y Sporting).

Leopoldo Gorosito será el encargado de impartir justicia.

La fecha comenzó ayer con estos partidos: Liniers 0, La Armonía 1; Sporting 1, San Francisco 1 y Libertad 0, Bella Vista 0.

*Las tablas

--Clausura: 1º) San Francisco, 7 puntos; 2º) Sporting, 5; 3º) Liniers y La Armonía, 4; 5º) Huracán, Libertad, Bella Vista, 2; y 8º) Villa Mitre, un punto.

-La acumulada. 1º) Huracán, 28 puntos;: 2º) Liniers y Bella Vista, 27; 4º) Villa Mitre, San Francisco y Libertad, 19; 7º) Sporting y La Armonía, 18.

En Villa Rosas

Dublin y Sansinena se medirán desde las 15.30 en cancha de Libertad.

El elenco de Bruno Paolellla perdió los dos cotejos que disputó (0-1 ante Rosario y 0-3 ante Pacífico de Cabildo), mientras que los de Leandro Donayevich suman un empate (1-1 ante Pacífico de Cabildo) y un triunfo (2-0 ante Comercial).

Ariel Turcuman será el juez en el Manuel Manzano.

El sábado: Comercial 1, Olimpo 1 y Tiro Federal 1, Rosario 1. Ayer: Pacífico BB 1, Pacífico de Cabildo C 2.

*Las tablas

-Clausura: 1º) Olimpo y Pacífico de Cabildo, 7 puntos; 3º) Rosario, 5; 4º) Sansinena y Tiro Federal, 4; 6º) Pacífico BB y Comercial, 1 punto; 8º) Dublin, sin unidades.

-La general. 1º) Tiro y Rosario, 31 puntos; 3º) Comercial, 28; 4º) Sansinena, 25; 5º) Olimpo, 22; 6º) Dublin, 17; 7º) Pacífico de Cabildo, 15; 8º) Pacífico BB, 9.