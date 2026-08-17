17 de Agosto: cómo será el acto oficial en Bahía con la visita de los Granaderos a Caballo

Este lunes tendrá lugar el acto conmemorativo con motivo del 176° aniversario del fallecimiento del General José de San Martín.

La actividad en nuestra ciudad comenzará a las 14.50 con la ceremonia oficial en el Monumento al Libertador del Parque de Mayo, con la participación de la Banda Puerto Argentino y la presencia del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Posteriormente, a las 17.30, el citado Regimiento, acompañado por la Banda Puerto Argentino, marchará desde Alsina y Dorrego hasta la plaza Rivadavia.

Los Granaderos harán el arrío del Pabellón Nacional frente al Palacio Municipal y la Banda interpretará una Retreta Musical.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para esta tarde, el servicio de Satelmet pronosticó que el tiempo será frío con estados nubosos variables. El viento tendrá intensidad leve del sector sur, afirmándose del sudeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena. La temperatura máxima alcanzaría los 12 grados centígrados.

En ese sentido, con motivo del feriado nacional, los servicios municipales en nuestra ciudad se cumplirán del siguiente modo:

Transporte público

Las líneas circularán con frecuencias de domingo. Consultas en www.gpsbahia.com.ar.

Recolección de residuos

Se desarrollará en forma normal, conforme al cronograma habitual.

Hospital Municipal

De 8 a 19 funcionaran los consultorios de guardia de clínica medica y pediatría. En tanto, el servicio de emergencia estará disponible las 24 horas.

Cementerio

La administración trabajará con atención al público de 7 a 12. El horario de visita será de 8 a 17. Estarán habilitados el acceso principal (calle Lejarraga) y el secundario (Sarratea y Abad).

Estacionamiento medido y pago

No se cobrará el uso del sistema, no obstante se deberán respetar las zonas no permitidas para estacionar.

Dependencias municipales

Sin atención al público.