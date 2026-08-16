Otro choque trágico: un hombre murió en la Ruta 3, a la altura del puente del canal Maldonado

Un motociclista murió esta noche como consecuencia de las heridas sufridas tras un choque contra un camión en la Ruta 3, a la altura del Puente del Canal Maldonado, informaron fuentes policiales.

El hecho se produjo cerca de las 22.40 cuando un camión VW conducido por un hombre de 63 años colisionó contra una moto Honda Wave, conducida por un hombre de quien todavía no se conocen sus datos personales.

Al llegar al lugar del impacto, los efectivos de la Comisaria Quinta constataron que el motociclista no tenía signos vitales.

Desde Defensa Civil informaron que se encuentra cortado el tránsito en el sector, en sentido Bahía Blanca-General Cerri, mientras trabaja el personal de Policía Científica

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Interviene en la causa la UIFJ Nº1 bajo la carátula de "Homicidio culposo".