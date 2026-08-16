Pellegrini es único invicto y Barracas su escolta; también festejaron Bella Vista, Fortín y Fútbol y Tenis

Ramiro Catalá fue uno de los valioso en el triunfo de Barracas ante Bahiense. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

En una noche con resultados que removieron la tabla, se completó la tercera fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino", la que había comenzado el miércoles con la victoria de Whitense ante Caza y Pesca Huracán Médanos, 58 a 50.

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Lo festeja Santiago Bertoni y se lamenta Francisco Salmeri.

Hoy, Pellegrini venció a Los Andes, 95 a 51; Barracas se impuso a Bahiense del Norte B, 80 a 72; Bella Vista le cortó el invicto -en este tramo- a Sporting, 61 a 54; Fortín Club (Pedro Luro) ganó por primera vez en el año, a Velocidad, 74 a 51 y se sumó a los festejos Fútbol y Tenis, tras derrotar a Velocidad B, 54 a 44.



Barracas 80, Bahiense B 72

Barracas quedó como único escolta al vencer a Bahiense del Norte, 80 a 72.

Además, el albiazul logró cerrar con ventaja de +8 y había perdido por 4 en el Manu Ginóbili, lo cual le permitiría tener ventaja en caso de igualdad en las posiciones.

En el Bosque apareció el "Lobo" Luciano Polak, metiendo 32 puntos, con 5-10 en triles, 3-4 en dobles y 11-11 en libres (21-25/84% el global del equipo).

¿Pasará? Sí. Rafael Eliosoff subirá al cesto.

Además, Ramiro Catalá aportó 17 unidades (2-4 en triples, 3-3 en dobles y 5-6 en libres), y Rafael Eliosoff sumó 12 recobres, 9 puntos, 4 asistencias y 3 recuperos.

Walter Rojas lanza antes que llegue Franco Pérez.

En el tricolor, Leo La Bella fue el principal goleador, con 21 puntos (6-9 en t2), más 4 asistencias. Mientras que Juan Cruz Dauphin aportó 12 puntos, 6 reboets y 4 asistencias.

Barracas (80): D. Ilari (4), L. Durán, L. Polak (32), A. Passeggi (13), R. Catalá (17), fi;R. Eliosoff (9) y W. Rojas (5). DT: Mario Errazu.

Bahiense del Norte B (72): L. La Bella (21), L. Peratta (10), J. Reta, C. Brugniere (2), M. Fernández (3), fi; J.C. Dauphin (12), G. Di Stéfano (16), F. Pérez (5), F. Sureda (3), A. Vilarino y A. Tavella. DT: Santiago Cappa.

Cuartos: Bahiense B, 16-14; 33-25 y 53-47.

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Sam Inglera..

Cancha: El Bosque.

Bella Vista 61, Sporting 54

Bella Vista le cortó el invicto de este tramo a Sporting, al que venció 61 a 54, en cancha de L.N. Alem.

El verde recibió su menor puntuación de la temporada y, paralelamente, el rojinegro igualó su puntuación más baja: 54 le había anotado a Pellegrini en el juego 1 de cuartos de final.

Por el aire camina Santiago Durando.

Los de La Loma metieron la segunda victoria en este tramo, con 17 puntos (2-5 en t3, 5-7 en t2 y 1-8 en t1) de Santiago Bertoni, además de 7 recuperos.

También hubo 12 puntos de Santiago Durando, más 5 rebotes y 3 recuperos, mientras que Sam Inglera, a pesar de bajos porcentajes, arrimó 9 puntos (3-13 en t2) y 11 rebotes.

Gastón Martínez se desprende del balón.

En el equipo puntaltense, Mauricio Miguez tomó 15 rebotes , Francisco Salmeri anotó 12, más 8 rebotes y Genaro Díaz colaboró con 13 puntos.

Bella Vista (61): S. Durando (12), S. Bertoni (17), T. De Cascos (9), R. Inglera (9), E. Alesso (4), fi; B. Ruesga, R. Lipinski y T. Soria (10). DT: Pablo De Cascos

Sporting (54): H. Martínez, G. Díaz (13), G. Martínez (1), B. Kumorkiewicz (9), F. Salmeri (12), fi; R. Frontalini (2), M. Miguez (6), B. Falcioni (5) y M. Gómez (6). DT: Ian Costa.

Cuartos: Bella Vista, 19-20; 40-32 y 52-42.

Árbitros: Mariano Enrique y Alberto Arlenghi.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Pellegrini 95, Los Andes 51

Pellegrini dominó en el complemento (lo ganó 59 a 24) y venció cómodamente a Los Andes, 95 a 51, pudiendo de esta manera mantener el invicto y consolidarse como único puntero.

El azulgrana tuvo derecho a Iván Gómez Lépez, autor de 23 puntos (5-11 en t3, 3-3 en t2 y 2-2 en t1), además de bajar 6 rebotes y tuvo parejos rendimientos, por Caso, Lucas Cataffi, que anotó 14 puntos y tomó 6 recobres; Francisco Godeas (11 puntos y 5 rebotes); Juani Castro (8 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos) y Nico Themtham (10 unidades y 4 recobres).

Losa, por su parte, terminó con 4-31 en tripes y 14-43 en dobles.

Pellegrini (95): J.I Castro (8), N. Themtham (10), I. Gómez Lépez (23), L. Cataffi (14), A. Almirón (10), fi; G. Chaves (8), Francisco Godeas (11), J. Bianco (7), Federico Godeas (4), B. Romero y A. Ramírez. DT: Juan Sergio Palumbo.

Los Andes (51): N. Guerrero (5), M. Murphy (15), F. Herrera (2), G. Chávez, J. Danzey (11), fi; M. Varela (8), S. Munz (3), N. Schiaffino (3), L. Belardino (4), D. Heredia, A. García y T. Vergara. DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Pellegrini, 20-16; 36-27 y 64-36.

Árbitros: Marcelo Gordillo y Yamila Nicoletta.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Fútbol y Tenis 54, Sportivo B 44

Su tercera victoria en la temporada -segunda consecutiva- metió Fútbol y Tenis, superando a Sportivo B, 54 a 44.

Los de Burato tuvieron como más destacados a José David Pérez Mendoza, con 12 puntos, 7 recuperos y 4 asistencias, y también, a Gozalo Semper, que sumó 12 rebotes y 9 unidades.

En el tricolor, que cedió en los tres partidos de esta segunda parte, Lucas Santarelli bajó 18 rebotes y convirtió 10 unidades.

Fútbol y Tenis (54): J.D. Pérez (12), G. Semper (9), F. Mutuverría, F. Córdoba (11), F. Caputo (8), fi; Y. Sánchez (5), J. Tschering (7), J. Monaldi (2) y W. Carrino. DT: Andrés Del Sol.

Sportivo B (44): F. Galassi (10), L. Temporelli (10), B. Guaglianone (9), F. Arizcuren, L. Santarelli (10), fi; M. Rosso, B. Wais (1), J. Labarere (4), M. Escobar, G. Plunkett y V. Gallardón. DT: Joaquín Tuero.

Cuartos: Fútbol y Tenis, 14-11; 27-19 y 34-41.

Árbitros: Sebastián Giannino y Alberto Arlenghi.

Cancha: Ardubilio Severini (Argentino).

Fortín Club 74, Velocidad 51

Fortín Club festejó por primera vez en la temporada, tras superar como local a Velocidad, 74 a 51, siendo su producción ofensiva más alta del torneo.

El equipo de Pedro Luro había perdido los 15 partidos disputados y se sacó las ganas a partir del dominio en la pintura de Brian Ruiz (14 rebotes y 19 puntos, con 8-9 en dobles), sumado al positivo ingreso de Javier Aispuro (18 puntos, con 5-7 en triples), el buen andar de Rodrigo Osinaga (10 unidades) y los 3 de 7 en triples de Bautista Fava.

El azulgrana, en tanto, tuvo muy bajos porcentajes de tiros: 5-19 en triples, 13-43 en dobles y 10-18 en libres.

Fortín Club (74): R. Osinaga (10), G. Zaccara (4), J. Canan (1), B. Fava (18), B. Ruiz (19), fi; J. Aispuro (18), R. Sánchez (2), P. Acuña (2), D. Sánchez y T. Scho. DT: Mario Zaccara.

Velocidad B (51): B. Schulz (13), S. Mansilla (3), T. Carvalhosa (15), F. Martínez (9), S. Hiebaum (2), fi; J.I. Del Molino, F. López, N. Valdebenito (6), T. Rollhaiser (3), T. Moreira y T. Koestler. DT: Santiago Piñeiro.

Cuartos: Fortín, 23-14; 40-28 y 61-40.

Árbitros: Lucas Andrés y Mauro⁩ Guallan.⁩

Cancha: Polideportivo Blas Ciccone (Fortín).

Posiciones

El segundo tramo los equipos lo iniciaron arrastrando el 50% de los puntos del primero:

1º) Pellegrini (12PG-2PP), 16 puntos

2º) Barracas (11-3), 15

3º) Caza y Pesca (9-5), 14

3º) Bahiense B (10-4), 14

5º) Sporting (8-6), 13,5

6º) Whitense (7-7), 12,5

6º) Sportivo B (8-6), 12,5

6º) Los Andes (7-7), 12,5

9º) Bella Vista (5-9), 12

10º) Fútbol y Tenis (3-11), 11

11º) Velocidad B (3-10), 9,5

12º) Fortín Club (0-13), 7,5

Próxima fecha

El próximo miércoles, a las 21, se medirán Velocidad B-Barracas, Bahiense B-Bella Vista, Sporting-Pellegrini, Los Andes-Caza y Pesca, Whitense-Fútbol y Tenis y Sportivo B-Fortín Club.