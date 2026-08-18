Espora cambió de entrenador para la LBB Plata: la palabra de quien se fue y de quien llegó

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Pasó la primera fecha de la segunda parte de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata y Espora, que marcha último, acumulando un triunfo y 13 derrotas cambió de entrenador, ante la decisión que tomó Juan Gilberto Soldini.

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"No hubo nada más allá de las discusiones jugador-entrenador y el desgaste que produce eso. No tengo nada personal con ninguno, ayer fui y me despedí del equipo, todo bien, pero las cosas no funcionaron. Se armó un equipo, en principio, casi de emergencia, porque el 70% de los jugadores de Espora no siguieron, algunos fueron a otro club, otro dejaron de jugar, así que se desarmó totalmente el Espora anterior al actual", recordó Tribi.

"Fui conociendo de a poco a los jugadores -agregó el DT, hablando con La Nueva-, pero no hubo rendimiento, siempre nos costaba muchísimo y uno va para adelante hasta cierto punto. Parecía que íbamos a arrancar y no pasó, por eso decidí tomar la decisión. Se hizo el trabajo lo mejor que se pudo, pero no se obtuvieron buenos resultados".

En su lugar ya está el puntaltense Leandro Carbonell.

"El objetivo es permanecer en segunda. El equipo está muy bien mentalmente y con muchas ganas de revertir este momento", le dijo Topa a La Nueva.

La última vez que Carbonell estuvo al frente de un equipo fue en 2019, dirigiendo Ateneo.

Su debut será el viernes, justamente cuando visiten a Ateneo.