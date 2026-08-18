Liga de Villarino: pese al empate en casa, Agrario quedó como único puntero

Juventud Agraria de Algarrobo quedó como único puntero tras igualar en casa ante 12 de Octubre 3 a 3, en el marco de la 4ª fecha del certamen Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.

Pese a la paridad, Agrario aprovechó la derrota de su clásico rival Juventud Unida ante Social Ascasubi (3-1) para quedar solo en la vanguardia.

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Además, Fortín Club de Pedro Luro logró su primer triunfo del certamen al vencer por 1 a 0 a Cobolvi en su escenario.

También ganaron Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich --5 a 0 ante Barrio Africa-- y Caza y Pesca de Médanos (3 a 0 ante San Adolfo).

Tuvo libre Ferroviario de Argerich.

Resultados y goleadores:

LA TABLA

Lo que viene (5ª fecha)