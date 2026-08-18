Liga de Villarino: pese al empate en casa, Agrario quedó como único puntero
Igualó de local ante 12 de Octubre de Médanos 3 a 3, pero aprovechó el traspié de Juventud Unida en Ascasubi. Ganaron Fortín, Fútbol y Tenis y Caza y Pesca.
Juventud Agraria de Algarrobo quedó como único puntero tras igualar en casa ante 12 de Octubre 3 a 3, en el marco de la 4ª fecha del certamen Clausura que organiza la Asociación de Fútbol de Villarino.
Pese a la paridad, Agrario aprovechó la derrota de su clásico rival Juventud Unida ante Social Ascasubi (3-1) para quedar solo en la vanguardia.
Además, Fortín Club de Pedro Luro logró su primer triunfo del certamen al vencer por 1 a 0 a Cobolvi en su escenario.
También ganaron Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich --5 a 0 ante Barrio Africa-- y Caza y Pesca de Médanos (3 a 0 ante San Adolfo).
Tuvo libre Ferroviario de Argerich.
Resultados y goleadores:
LA TABLA
Lo que viene (5ª fecha)