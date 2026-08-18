Súper El Niño: el Gobierno despliega un sistema de monitoreo en tiempo real ante posibles inundaciones

El Gobierno nacional activó un plan de prevención y respuesta sanitaria para mitigar el posible impacto del fenómeno Súper El Niño, cuyas consecuencias más severas se proyectan a partir de la primavera austral en el Litoral, el Noreste, Buenos Aires, Cuyo y Córdoba, donde hay más de 5,4 millones de hectáreas potencialmente inundables y casi un millón de habitantes expuestos.

A través de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) y en articulación con la Agencia Federal de Emergencias, la cartera de Salud presentó una central de monitoreo unificada que integra información del Servicio Meteorológico Nacional, la CONAE y el CONICET.

La herramienta procesa datos sobre la plataforma geoespacial ArcGIS en tiempo real para evaluar la evolución de las lluvias, geolocalizar zonas anegables y estimar el impacto en rutas, líneas de alta tensión y centros de salud.

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Este esquema busca pasar de un modelo reactivo a uno de planificación previa, permitiendo a las provincias tomar medidas preventivas como la limpieza de canales de drenaje o la simulación del impacto en la red hospitalaria local.

Para la intervención en terreno, el Ministerio estructuró un despliegue en tres niveles: patrullas sanitarias móviles, puestos avanzados de estabilización y unidades modulares. El pilar central será el Equipo de Respuesta Médica Extra Hospitalaria (ERMEH), un hospital de campaña donado por el Comando Sur de los Estados Unidos que cuenta con 60 camas de internación y soporte de terapia intensiva.

Capaz de estar operativo en menos de 72 horas y con un costo diario de funcionamiento cercano a los 5 millones de pesos, el ERMEH absorberá hasta el 90% de la demanda médica básica en zonas de desastre para evitar el desborde de las estructuras sanitarias locales. (N/A)