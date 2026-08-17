Los fondos que perdieron el juicio contra YPF pidieron más tiempo para apelar ante la Corte Suprema

Los fondos que perdieron el juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF le pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos una extensión de 30 días para presentar el recurso extraordinario contra la decisión de primera instancia y avalada por la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

La presentación es la última instancia posible en la justicia de EE.UU. para el extenso conflicto judicial. Los demandantes afirmaron que, además de apelar ante el máximo tribunal norteamericano, presentarán una demanda ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.

Los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital, indicaron que para presentar un “writ of certiorari” necesitan que el plazo se extienda hasta el 30 de septiembre de 2026 inclusive. En principio, la presentación ante la Corte Suprema norteamericana debe realizarse antes del 31 de agosto, es decir, dentro de los 90 días posteriores a la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

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En su petición, argumentaron que necesitan más tiempo para preparar el recurso y señalaron como principal motivo la carga de trabajo del abogado que los representa.

El pedido deberá ser resuelto, en principio, por la jueza Sonia Sotomayor, responsable de supervisar a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el tribunal que intervino en la instancia anterior.

La solicitud llega después de que los demandantes agotaran otra de las vías que tenían abiertas en el tribunal de segunda instancia, que el 2 de junio rechazó el pedido para que el fallo que había favorecido a la Argentina fuera revisado por todos los jueces de la cámara de Nueva York.

El fallo que cambió el escenario para la Argentina

El 27 de marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones había revocado la sentencia de primera instancia que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones por la expropiación de YPF.

La decisión significó un fuerte giro en un litigio que se había iniciado tras la nacionalización del 51% de la petrolera en 2012. La jueza Loretta Preska había fallado inicialmente a favor de los demandantes, pero la Cámara de Apelaciones modificó ese resultado y dejó sin efecto la condena contra el Estado argentino.

Los beneficiarios de la sentencia de Preska, Petersen y Eton Park, financiados por Burford, intentaron que la propia Cámara revisara la decisión.

Sin embargo, el pedido fue rechazado. A partir de ese momento, la Corte Suprema de Estados Unidos quedó como la última instancia judicial disponible para intentar modificar el resultado.

Ahora, los fondos buscan ganar tiempo para preparar esa presentación. Si la Corte Suprema concede la extensión, tendrán hasta el 30 de septiembre para presentar el writ of certiorari. Si la rechaza, deberán hacerlo antes del 31 de agosto. (Fuente: TN).