Milei homenajeó a San Martín: “La libertad es nuestro mandato y debemos seguir su camino”

Javier Milei encabezó este lunes el acto por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín y aprovechó la escena para cuestionar al kirchnerismo. También habló de “defender la libertad” y señaló a “enemigos externos e internos”.

Rodeado de su Gabinete y del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el Presidente realizó un ofrenda florear y leyó un discurso en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro.

“Hay algunos que quieren que vuelva el pasado en el que vivíamos”, dijo Milei en su discurso que duró unos diez minutos.

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“Si bien la mayoría se empobreció con el modelo anterior, una mínima minoría se benefició enormemente”, agregó.

Milei también conectó el legado de San Martín con su gestión libertaria.

“La gesta sanmartiniana es una fuente de inspiración para todo mi gobierno”, dijo el mandatario, y agregó: “Los enemigos de la libertad existen y no descansan”, señaló el mandatario.

“Hoy tenemos que tener la libertad entre ceja y ceja”, señaló el Presidente, y apuntó a a que “hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto externos como internos”.

En ese sentido defendió el rearme de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.

“Defender la libertad argentina es oponerse a los criminales”, afirmó.

“Los enemigos de la libertad existen y no descansan; nunca faltan quienes quieran romper el delicado tejido de la libertad, la libertad de la patria es un producto de un esfuerzo constante”, aseguró.

Sobre la figura de San Martín, Milei dijo que “no tenía un afán de poder vacío, sino que tenía una visión inalterable de libertad y justicia”. Y buscó poner el foco en un costado que llamó “no tan raso”.

“San Martín murió ignorado por el país al que le dio todo. No tuvo un gobierno que lo homenajeara en vida, sino que tan solo tuvo el silencio. Recién décadas después, la Argentina aprendió a hacerle justicia a su nombre. Eso debería interpelarnos hoy”, resaltó.

Entonces ahí conectó el legado del prócer con las banderas de la gestión actual.

“El precio de la libertad es la eterna vigilancia, y haberla desoído nos ha costado demasiado caro por demasiado tiempo, porque la libertad no es el estado natural de las sociedades; la libertad es un derecho, pero debe ser conquistada y defendida de quienes se oponen a él”, dijo.

El abrazo con Jorge Macri

Milei intercambió con Jorge Macri en la plazoleta de Retiro un efusivo abrazo, en medio del acercamiento político que hay entre La Libertad Avanza y el PRO tras el diálogo telefónico de Karina Milei y Mauricio Macri, de cara a las elecciones presidenciales. El mandatario también saludó de a uno a sus ministros.

La ceremonia luego continuó con la interpretación del himno nacional y con Milei y Macri entregando una ofrenda floral al monumento al prócer. Al finalizar esa ceremonia, que incluyó un minuto de silencio, fue que el mandatario brindó su discurso.

La fecha patriótica fue el escenario elegido por Milei para regresar a la escena pública luego de más de una semana recluido en la Quinta de Olivos con una agenda reservada. Su última aparición fue diez días atrás, cuando viajó a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella.

El puente de diálogo se abrió la semana pasada, cuando Karina Milei mantuvo una conversación telefónica con Mauricio Macri e instruyó al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que convoque a una mesa de negociación política con representantes de su principal socio parlamentario.

En ese contexto, resulta particularmente relevante la presencia de Jorge Macri en el acto, en plenas negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para garantizar el apoyo a los proyectos del oficialismo en el Congreso y comenzar a discutir el escenario electoral.

Además del ministro coordinador, participaron en nombre del Gobierno el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, el armador nacional Eduardo “Lule” Menem. Por parte del PRO, los delegados fueron Cristian Ritondo, jefe del bloque en la cámara baja, y Fernando de Andreis, diputado nacional y uno de los principales alfiles de Mauricio Macri.

En un principio, desde ambos sectores aseguraron que el encuentro -que se repetirá quincenalmente- fue un buen primer paso para reconstruir la confianza y marcar los próximos temas legislativos a trabajar. Sin embargo, la expectativa es empezar a construir un acuerdo electoral que alcance a los distritos gobernados por el PRO, incluida la Ciudad de Buenos Aires.

“Sería lo ideal. Hoy hay un camino a transitar que está más alineado con eso que antes. Puede pasar de todo acá al año que viene. Pero hay una buena sintonía y mayor predisposición a acordar en CABA”, aseguraron cerca del partido liderado por Mauricio Macri.

Por su parte, Jorge Macri ya dejó clara su postura de ir por la reelección el próximo año y manifestó su vocación de sellar un acuerdo. Sin embargo, cerca suyo aclaran que todavía falta mucho.

“Quiere ser reelecto y que va a trabajar para eso. Ahora está muy abocado a la gestión, preparado obviamente para competir para lo que viene. Veremos cómo se termina dando todo en medio de este acercamiento entre el PRO y LLA”, subrayaron desde Uspallata.

Y agregaron: “Jorge está con la línea de blindar el cambio, siempre fue así”. (Fuente: TN).