Milei participará del Consejo de las Américas y del aniversario de la bolsa de Comercio de Rosario

El presidente de la Nación, Javer Milei, comenzará la semana con su participación en el acto institucional conmemorativo por el fallecimiento del Gral. José de San Martín y finalizará con dos encuentros vinculados a la economía: asistirá a la conferencia "Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas" del Consejo de las Américas y cerrará el evento por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Este lunes, el mandatario encabezará el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria, llevado adelante en el Monumento al Libertador, situado en el barrio porteño de Retiro, acompañado por su Gabinete.

El martes 18, en Casa Rosada, se realizará la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, a las 11 y alrededor de las 13 ministros y asesores comenzarán con la reunión de la Mesa Política de la semana. Dos horas después, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei encabezará el primer encuentro interdisciplinario que tendrá como objetivo la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, junto a ministros del Gabinete, representantes de la Iglesia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Ese mismo día, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, se reunirán con los gobernadores del Norte Grande para continuar con la evaluación del proyecto de zonas cálidas. Al día siguiente, Santilli recibirá al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en la Casa Rosada.

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El jueves 20, a las 12.30, Milei participará de la conferencia 'Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas', dentro del evento organizado por Americas Society / Council of the Americas (AS/COA), en el Hotel Alvear, en asociación con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

Además del presidente, confirmaron su participación otros miembros, como el jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; también asistirán gobernadores, representantes del sector público y líderes del sector privado que analizarán las perspectivas políticas y económicas del país.

Para finalizar, el viernes 21 por la tarde, Milei cerrará la semana con un viaje a la provincia de Santa Fe, debido a que fue invitado a la ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario y donde brindará un discurso. (NA)