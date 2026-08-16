Un motociclista falleció y su acompañante debió ser internada tras un fuerte choque en La Carrindanga

Un motociclista falleció y su acompañante debió ser trasladada en estado reservado como consecuencia de las heridas sufridas esta tarde tras el choque con un auto en el kilómetro 20 del camino de La Carrindanga, informaron fuentes policiales.

El trágico hecho se produjo cerca de las 18.30 cuando, por circunstancias que tratan de establecerse, un Fiat Cronos impactó contra una motocicleta que era conducida por un hombre -identficado como Ángel Buiani, de 28 años- quien viajaba acompañado por Ailin Gil, de la misma edad.

A raíz del impacto, el motociclista falleció en el lugar en tanto que la mujer fue llevada en ambulancia al Hospital Municipal.

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De acuerdo con el reporte de la Comisaría Séptima, el personal de Tránsito Urbano realizó tests de alcoholemia y drogas al conductor del Cronos, los cuales dieron resultados negativos.

En el lugar trabajaron, además, efectivos de Policía Científica.

Interviene en la causa, caratulada como "Homicidio Culposo", la UFIJ 1.