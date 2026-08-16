Una jornada fría con viento del sur: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada con temperaturas bajas y viento persistente del sector sur es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 12 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será frío con cielo parcialmente nublado; el viento será leve con ráfagas de intensidad moderada del sector sur y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 6 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será frío con estados nubosos variables. El viento tendrá intensidad leve del sector sur, afirmándose del sudeste, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 12 grados centígrados.

La noche, en tanto, será fría con cielo parcialmente nublado. Se estima para medianoche una temperatura de 6 grados centígrados.