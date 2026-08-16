Bahía, esta vez, no pudo ante Mar del Plata en la final del Provincial U15 Femenino

Bahía Blanca perdió esta tarde la final ante Mar del Plata, por 49 a 42, en el Provincial U15 Femenino que se disputó en el estadio Grilon Arena, de Racing de Chivilcoy.

El representante bahiense había llegado invicto, con tres triunfos, dos por la zona Sur, ante Tres Arroyos (77-36) y Mar del Plata (76-62) y superando en semifinales a La Plata (70-40).

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En este último juego tuvo Bahía pobres porcentajes de tiro y bajó considerablemente su promedio de puntos, ya que llegó a la final con 74,33, y hoy anotó apenas 42.

Así y todo, después de perder 37-20 entrado el último cuarto, logró meter un parcial de 17-5 y descontar a 5, en un final mucho más cerrado de lo que fue el resto del trámite.

Bahia perdió el primer cuarto 7 a 1, curiosamente sin anotar tiros de campo: 0-12 en t3, 0-5 en t2 y 1-2 en t1 (Camila Gherzi).

Y completó 2-29 en triples, 10-31 en dobles y 16-31 en libres.

El podio

El tercer puesto lo consiguió Chivilcoy, venciendo a La Plata, 65 a 62.

Mientras que quinto terminó Tres Arroyos, que superó a Junín, 75 a 42.

Dos de cuatro

Fue el cuarto Provincial organizado en 2026 por la Federación Bonaerense, de los cuales Bahía obtuvo los dos de U13 (en ambas ramas). En tanto que Zárate-Campana fue campeón en nuestra ciudad en Masculino U15 (Bahía fue cuarto) y el que acaba de finalizar, de Femenino, que quedó para Mar del Plata

La síntesis del hoy:

Mar del Plata (49): Sofía Leoni (3), Trinidad Monacchi (4), Catalina Zarini (5), Sofía Mira, Guadalupe Canales, Isabella Montoya (19), Morena Cabrera (5), Sara Bracco (6), Nahiara Bengoa, Catalina Cozzoli (3) y Vera Moisano (4). DT: Manuel Ortiz.

Bahía Blanca (42): Renata Sierra, Martina Bocca, Isabela Massa (6), Camila Gherzi (11), Morena Santillán (2), Lola Pérez (1), Uma Di Yorio (10), Carola Amore, Clara Pisani (10), Milagros Pratdessus (2), Simona Ginóbili y Delfina Corenfeld. DT: Emiliano Roldán.

Cuartos: Mar del Plata, 7-1; 27-12 y 34-20.

Árbitros: F. González, B. Taro y L. Franchi.

Cancha: Grilon Arena (Racing).

El plantel

Jugadora Club

Uma Di Yorio Bahiense

Clara Pisani Bahiense

Camila Gherzi Bahiense

Isabella Massa Bahiense

Simona Ginóbili Bahiense

Martina Bocca Bahiense

Lola Pérez Bahiense

Milagros Pratdessus 9 de Julio

Renata Sierra 9 de Julio

Morena Santillán L.N. Alem

Carola Amore Estudiantes

Delfina Corenfeld Estudiantes

Indira Bassi Estudiantes

DT: Emiliano Roldán. Asistente: Gustavo Candia. PF: Lautaro Garcés.