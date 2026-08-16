Bahía, esta vez, no pudo ante Mar del Plata en la final del Provincial U15 Femenino
Las chicas bajaron notablemente su promedio de puntos y cedieron 49 a 42 en Chivilcoy.
Bahía Blanca perdió esta tarde la final ante Mar del Plata, por 49 a 42, en el Provincial U15 Femenino que se disputó en el estadio Grilon Arena, de Racing de Chivilcoy.
El representante bahiense había llegado invicto, con tres triunfos, dos por la zona Sur, ante Tres Arroyos (77-36) y Mar del Plata (76-62) y superando en semifinales a La Plata (70-40).
En este último juego tuvo Bahía pobres porcentajes de tiro y bajó considerablemente su promedio de puntos, ya que llegó a la final con 74,33, y hoy anotó apenas 42.
Así y todo, después de perder 37-20 entrado el último cuarto, logró meter un parcial de 17-5 y descontar a 5, en un final mucho más cerrado de lo que fue el resto del trámite.
Bahia perdió el primer cuarto 7 a 1, curiosamente sin anotar tiros de campo: 0-12 en t3, 0-5 en t2 y 1-2 en t1 (Camila Gherzi).
Y completó 2-29 en triples, 10-31 en dobles y 16-31 en libres.
El podio
El tercer puesto lo consiguió Chivilcoy, venciendo a La Plata, 65 a 62.
Mientras que quinto terminó Tres Arroyos, que superó a Junín, 75 a 42.
Dos de cuatro
Fue el cuarto Provincial organizado en 2026 por la Federación Bonaerense, de los cuales Bahía obtuvo los dos de U13 (en ambas ramas). En tanto que Zárate-Campana fue campeón en nuestra ciudad en Masculino U15 (Bahía fue cuarto) y el que acaba de finalizar, de Femenino, que quedó para Mar del Plata
La síntesis del hoy:
Mar del Plata (49): Sofía Leoni (3), Trinidad Monacchi (4), Catalina Zarini (5), Sofía Mira, Guadalupe Canales, Isabella Montoya (19), Morena Cabrera (5), Sara Bracco (6), Nahiara Bengoa, Catalina Cozzoli (3) y Vera Moisano (4). DT: Manuel Ortiz.
Bahía Blanca (42): Renata Sierra, Martina Bocca, Isabela Massa (6), Camila Gherzi (11), Morena Santillán (2), Lola Pérez (1), Uma Di Yorio (10), Carola Amore, Clara Pisani (10), Milagros Pratdessus (2), Simona Ginóbili y Delfina Corenfeld. DT: Emiliano Roldán.
Cuartos: Mar del Plata, 7-1; 27-12 y 34-20.
Árbitros: F. González, B. Taro y L. Franchi.
Cancha: Grilon Arena (Racing).
El plantel
Jugadora Club
Uma Di Yorio Bahiense
Clara Pisani Bahiense
Camila Gherzi Bahiense
Isabella Massa Bahiense
Simona Ginóbili Bahiense
Martina Bocca Bahiense
Lola Pérez Bahiense
Milagros Pratdessus 9 de Julio
Renata Sierra 9 de Julio
Morena Santillán L.N. Alem
Carola Amore Estudiantes
Delfina Corenfeld Estudiantes
Indira Bassi Estudiantes
DT: Emiliano Roldán. Asistente: Gustavo Candia. PF: Lautaro Garcés.