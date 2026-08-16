Nuevas evidencias complican al tesorero de la AFA por la mansión de Pilar

Fotografías inéditas del interior de la propiedad de Villa Rosa revelaron la presencia de pertenencias privadas y reconocimientos institucionales del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, lo que consolida las sospechas sobre su verdadero dominio de la finca.

Las actuaciones judiciales buscan determinar la procedencia de los fondos utilizados para adquirir y financiar la imponente residencia, la cual contaba con una flota de vehículos de alta gama, pista de equitación, helipuerto y animales de carrera.

El inmueble figura formalmente a nombre de la jubilada Ana Lucía Conte y del monotributista Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro y vinculado administrativamente a la entidad futbolística. Tras una resolución de los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, la causa retornó al juzgado de Campana, encabezado por Adrián González Charvay.

Dentro del sector del quincho, cuyo ingreso requería identificación biométrica por huella dactilar, se encontraban bebidas alcohólicas de categoría junto con galardones y objetos de valor afectivo. Entre el material fotográfico incorporado se observa una plaqueta concedida por la AFA, un contenedor metálico con el rostro de Diego Maradona y un cofre grabado con la identidad del dirigente.

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A pocos metros del lugar descansaba una réplica del trofeo mundialista obtenido en Qatar, objeto que fue desalojado del predio momentos antes del primer procedimiento policial. En inspecciones previas realizadas en el sector de cocheras, la Policía Federal descubrió cédulas autorizantes a nombre de familiares directos del tesorero dentro de automóviles deportivos, sumado al secuestro de 45 vehículos, motocicletas y rodados de colección.

En el mismo operativo se incautó un bolso con la inscripción “Pablo Toviggino” y una distinción del “Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino Tesorero de la AFA”.

El expediente judicial sumó además comprobantes de gastos de una tarjeta corporativa emitidos por American Express a nombre de Pantano, con resúmenes que promediaban los $ 50 millones mensuales destinados al mantenimiento operativo y traslado de la flota vehicular.

A la par del vaciamiento de trofeos y cuadros con temática equina, la fiscalización detectó la ausencia de los caballos de salto que el dirigente había registrado a su nombre ante la Asociación Argentina de Fomento Equino y que habitaban en las instalaciones antes de las medidas judiciales.

Pese a los elementos acumulados durante los últimos ocho meses, la instrucción del expediente permanece radicada en la jurisdicción de Campana para definir las responsabilidades de los imputados. (con información de NA)