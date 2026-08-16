Capturan a una argentina que quiso ingresar a Japón con un kilo de cocaína en su aparato digestivo

Una ciudadana argentina fue detenida en el aeropuerto de Tokio, Japón, cuando intentaba ingresar al país con un kilo de cocaína alojado en su aparato digestivo.

Se trata de Rosa Micaela Kipildor, de 30 años, que llegaba desde Reino Unido en un vuelo en el que viajaba de forma individual. Al arribar, fue abordada por el personal de la aduana tras exhibir conductas llamativas durante los controles de rutina. Los agentes resolvieron someterla a un examen de rayos X, estudio que reveló la presencia de 101 cápsulas con forma de capullo, confeccionadas con una doble capa de plástico y caucho negro.

El cargamento confiscado, compuesto por unidades de 5,2 centímetros de longitud, alcanzó una valoración económica en el mercado minorista local calculada en US$152.160.

Durante el proceso de interrogatorio conducido por la Policía Metropolitana de Tokio, Kipildor reconoció la autoría del hecho y ofreció precisiones sobre la logística del tráfico: sostuvo que “una mujer a la que había conocido en un festival en Argentina” le propuso realizar la maniobra, agregando que “recibió la cocaína en Brasil y la ingirió allí” a cambio de una retribución económica, señalando que “le entregarían US$7.000 por transportarla”.

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Frente a estas declaraciones, los organismos de seguridad nipones profundizaron las pesquisas para determinar las ramificaciones de una red sudamericana de narcotráfico que busca consolidar el envío de sustancias hacia el continente asiático, marco en el cual durante el año pasado se registraron 415 arrestos vinculados a la tenencia de cocaína.

El caso de Kipildor presenta similitudes con la detención de Eleonora Gracia, la argentina de 46 años aprehendida en marzo de 2025 al intentar ingresar más de 300 gramos de cocaína a Indonesia mediante el ocultamiento de la sustancia en sus partes íntimas.

En aquella oportunidad, Rudy Ahmad Sudrajat, jefe de la agencia de narcóticos de Bali, precisó que “los oficiales de la Agencia Nacional de Narcóticos de Indonesia recibieron un aviso de inteligencia, intervinieron y lograron incautar 324 gramos de cocaína de la mujer poco después de que aterrizara en el aeropuerto internacional Ngurah Rai de Bali en un vuelo que había partido desde Dubái”.

El funcionario detalló además que Gracia “recibió la cocaína en México de parte de un hombre de origen inglés y que se le prometió un pago de US$3000 después de concretar el traslado”, situación que derivó en la condena a siete años de prisión dictada por la justicia de ese país. (con información de NA)