Villa Mitre no encontró el arco y la sacó barata con el 0 a 0

Tras la derrota en el clásico, Villa Mitre tenía una parada difícil contra Alvarado en El Fortín. Y si bien mostró voluntad y entrega, lejos estuvo de comprometer a un Alvarado que llegó con puntaje ideal. Incluso, el visitante estuvo mucho más cerca de quedarse con los tres puntos.

Sin remates al arco, ni tiros de esquina, el dueño de casa sumó un punto gracias a la actuación de su arquero Juan Pablo Mazza y la falta de resolución de su rival en los metros finales.

Al elenco de Diego Cochas le costó horrores generar juego y fueron casi todos arrebatos contra un rival que siempre estuvo bien parado, ordenado y sin grietas defensivas.

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Córdoba bajó demasiado a buscar al balón --a la posición de los dos 5--, prácticamente no gravitó y el "Flaco" Ibarra quedó muy solo luchando contra la férrea zaga rival. El 9 local generó un par de pelotas paradas, pero su equipo no las aprovechó.

La primera gran intervención de Mazza llegó antes del primer cuarto de hora. En una segunda pelota --a la salida de un lateral-- que no pudo despejar el local, Makarte cruzó un furibundo derechazo a la ratonera y el 1 (muy tapado) se lució sacándola hacia el córner.

Luego, respondió de maravillas ante una chilena del "Colo" Sosa, aunque la acción fue invalidada.

La visita estuvo cómoda en el partido y, sin hacer maravillas, encontró algunos chispados de Makarte y Castellano para generar peligro.

Si el primer tiempo fue chato, el complemento fue mucho peor.

El local mostró un poco más de enjundia, pero volvió a padecer la falta de creatividad. Encima, el doble 5 de Alvarado ya había copado la mitad de la cancha y se impusieron en casi todos los duelos.

Los cambios tampoco surtieron efecto e Ibarra se fue desgastando.

Y la más clara fue del elenco marplatense. Castellano la cruzó para Matías Pérez y el 7 sacó un violento zurdazo alto junto al primer poste que encontró una enorme respuesta de Mazza.





El juego se tornó cada vez más friccionado, no alcanzó con el ímpetu de Almada y Bilbao tuvo una tarde más que tranquila.

En la recta final, Alvarado manejó mal un par de contra con un tricolor mano a mano en el fondo. Cervera no entró derecho y desaprovechó dos oportunidades claras.

Villa Mitre fue por inercia, pero sin convicción y se despidió del partido sin remates al arco, aunque al menos pudo sumar un punto.

La síntesis

VILLA MITRE 0

MAZZA 7

Escobar 5

Almada 7

Bacigalupe 6

Pinto (c) 5

Monti 5

Cavagnero 5

Battigelli 5

Ayala 5

Córdoba 4

Ibarra 6

DT: D. Cochas

ALVARADO 0

Bilbao (c) 6

Chiozza 6

Centurión 6

T. Fernández 6

Gorgerino 5

Mansilla 7

T. Federico 7

Makarte 6

Castellano 6

G. Sosa 5

M. Pérez 5

DT: P. Martel.

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

CAMBIOS. 45m. S. Gómez (5) por Córdoba y Olguín (6) por Pinto, 66m. Aguire por Cavagnero y Palacio por Ayala y 80m. Tunessi por Monti, en Villa Mitre; 71m. Hofstetter por T. Federico y Speck por M. Pérez, 80m. Cervera por Sosa y 85m. Miori por Makarte, en Alvarado.

ARBITRO. Joaquín Gil (5).

CANCHA. Villa Mitre (buena).

Repudiable

El DT de Alvarado Pablo Martel protagonizó un cruce con los simpatizantes del local. Y ni bien se fue al banco del visitante, miró desafiante a los hinchas tricolores y se puso las dos manos sobre su pecho como dando entender que tenía frio.

No conforme con esa actitud provocadora, a los 10 minutos se trenzó con el pibe alcanzapelotas, quien fue intercambiado con otro chico que estaba más cerca del banco local.

No es la primera vez que Martel tiene este tipo de actitudes.