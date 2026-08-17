Liga de Dorrego: Monte y otra goleada para sacar más ventaja en la cima

Agregar La Nueva en

Atlético Monte Hermoso sigue pisando fuerte. Esta vez goleó en casa a Alumni de Coronel Pringles por 7 a 0 y sacó más ventaja en la cima tras jugarse la 20ª fecha del torneo oficial “70° Aniversario Club Villa Rosa” de la Liga de Fútbol de Coronel Dorrego.

El elenco que conduce Martín Sangronis lleva 38 goles convertidos en las primeras cinco fechas de la segunda rueda.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, Monte suma 95 goles en 20 partidos disputados.

El escolta Ferroviario perdió ante SUPA 2 a 1 en el duelo entre elencos que pugnan por el segundo lugar de la tabla.

El elenco de Horacio Azzolini suma 15 partidos sin perder, con 14 triunfos y un empate.

Además, hubo triunfos de Progreso, Independiente de Dorrego, Porteño de Saldungaray y Suteryh.

Resultados:

--Porteño 2 (Nicolás Restivo y Juan Enrique Gutiérrez), Villa Rosa 1 (Ian Falcó).

(Foto: Mario Dobbal).

--Independiente de Coronel Pringles 1 (Waldino Moris), Atlético Ventana 1 (Tomás Monge --de penal--).

--Atlético Monte Hermoso 7 (Agustín Rojas, Juan Bufalini, Matías Martin --2--, Benjamín Fernández, Nicolás Lozano y Valentín Aversano), Alumni 0.

--Progreso 3 (Leonardo Amarilla --en contra-- y Leandro Martorano --2--), Esperanza 1 (Matías Vera).

--Independiente de Dorrego 3 (Benjamín Masciale, Nicolás La Petra y Leandro Jeva), Club de Pelota 1 (Brandon Vázquez).

(Foto: Severo Molina).

--SUPA 2 (Yago Sabanés --2--), Ferroviario 1 (Sergio Lindner).

--San Martín 0, Suteryh 2 (Emanuel Benítez y Juan Acosta).

--Divisorio 3 (Enzo Orellano, Gianfranco Romero y Alan Vega), Almaceneros 3 (Luis Caro Serventi, Joaquín Cardozo y Leandro Cuevas).

POSICIONES

1º) Atlético Monte Hermoso, 57 puntos; 2º) Ferroviario, 47; 3º) SUPA, 46; 4º) Suteryh, 44; 5º) Porteño, 37; 6º) Independiente de Dorrego, 36; 7º) Atlético Ventana, 31; 8º) Alumni, 29; 9º) Villa Rosa, 24; 10º) Almaceneros y Progreso, 22; 12º) Independiente de Pringles 21; 13º) San Martín, 19; 14º) Esperanza, 12; 15º) Divisorio, 6 y 16º) Club de Pelota, 4.