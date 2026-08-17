Dañaron el auto de los árbitros tras el partido entre Sporting y San Francisco, por la Liga del Sur

Un vehículo utilizado por los árbitros del encuentro entre Sporting y San Francisco fue dañado luego del partido disputado este domingo en Punta Alta. El rodado, un Ford Focus verde, se encontraba estacionado en inmediaciones de Mitre al 1100.

Según informaron fuentes oficiales, la terna, encebazaa por Marcos Gómez, se retiró del estadio Enrique Mendizábal y se dirigió hacia el automóvil. Al llegar, constató que el rodado tenía daños en los vidrios laterales, el parabrisas y la luneta.

Hasta el momento se desconocen los motivos y las circunstancias en que se produjo el hecho. La situación se encuentra bajo investigación policial y en la causa interviene la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El episodio ocurrió luego del encuentro correspondiente a la jornada futbolística de la Liga del Sur, entre Sporting y San Francisco, que terminó 1 a 1. El equipo bahiense, que marcha como puntero, comenzó ganando a los 6 minutos por intermedio de Alexis Vega.

Sporting llegó al empate a los 23 minutos del segundo tiempo, cuando Erico Walker convirtió para el conjunto local. Además, Maximiliano Tejada fue expulsado en el dueño de casa cuando restaban 11 minutos para el final.