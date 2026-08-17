Tras el caso Brandon Clarke: ¿Qué pasa con los millones del contrato de un jugador NBA cuando muere?

Brandon Clarke murió con 29 años por una sobredosis de cocaína cuando tenía contrato en vigor con los Memphis Grizlies y le quedaban por cobrar 12,5 millones de dólares.

El jugador NBA estaba cumpliendo un contrato de cuatro años y 50 millones de dólares que había comenzado en 2023.

'Front Office Sports' publicó que el patrimonio de Clarke no percibiría los 12,5 millones de dólares restantes de su contrato, pero fuentes consultada por 'Yahoo Sports' desmintieron esa información.

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Por norma general, los contratos de la NBA no están garantizados en caso de fallecimiento. No obstante, esto puede establecerse mediante negociación, tal como ocurrió entre los representantes de Clarke y los Grizzlies.

En el contrato de Clarke se acordó que el equipo reembolsaría el costo de un seguro de vida para cubrir la eventualidad de su fallecimiento.

"Resultó muy decepcionante ver la información errónea que se difundió. El contrato de Brandon estaba plenamente protegido ante una eventualidad fatal. Por tanto, tanto la familia como el patrimonio de Brandon cuentan con una protección total en virtud de dicho contrato" explicó Mark Bartelstein, agente de Priority Sports.

Se espera que los 12,5 millones de dólares se abonen en su totalidad a través de un seguro de vida a sus herederos legítimos.

"La organización de los Grizzlies ha sido un gran apoyo desde el mismo día en que lo seleccionaron en el draft. La sensibilidad que la franquicia ha mostrado con la familia de Brandon durante este proceso tan desgarrador están fuera de toda duda. Todos estamos profundamente agradecidos", apuntó Bartelstein.

Dependiendo del tipo de acuerdo, entre el jugador y la franquicia, el seguro podría negarse a pagar el dinero restante a la familia si la muerte es el resultado directo de acciones excluidas explícitamente en el contrato, como podrían ser suicidio, lesiones intencionadas autoinfligidas, consumo de alcohol o sustancias prohibidas por la NBA.

El salario de Brandon Clarke no ocupará espacio en el margen salarial de Memphis para la temporada 2026-2027. (Fuente: Marca).