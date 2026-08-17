Vehículos híbridos y eléctricos: notable incremento de ventas en la ciudad

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

Con un promedio cercano a los 32 vehículos mensuales, se puede concluir que el sector de híbridos y eléctricos en la plaza automotriz de Bahía Blanca evidencia un consumidor más consciente del medio ambiente y de la eficiencia energética.

Esto es así cuando se aprecia el número de patentamientos registrados en los primeros seis meses del corriente año (enero-junio), que superó toda la comercialización registrada en 2025: 190 respecto de 143; esto es, un incremento del 24,7 %, cuando aún quedan poco menos de 5 meses por delante.

Incluso, en 2024 el número de ventas fue de 66 unidades; es decir, este semestre está un 187,9 % por encima de todo ese año. Referencia: en 2025 se patentó un total de 4.953 unidades cero kilómetro.

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La tendencia hacia la electrificación del parque automotor local quedó expresada en los números finales expuestos por el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (Siomma), a partir de la compilación realizada por Karina Aragón, del Grupo GRP.

Una sola marca (Toyota) posee en 23,2 % del market share, con 44 unidades entre los 190 vehículos comercializados en el primer semestre en la ciudad.

Luego se ubican 2º) BAIC, con 21; 3º) Ford, con 20; 4º) Chery, con 18; 5º) BMW y Chevrolet, con 12; 7º) Haval, con 10; 8º) Renault, con 8; 9º) Changan y JAC, con 7.

Más abajo aparecen 11º) BYD, Foton y Suzuki, con 6; 14º) Audi y Citroën, con 3; 16º) DFSK, Fiat y Mercedes Benz, con 2; 19º) Sero, con 1.

El mes de mayor venta fue abril con 37, en tanto que el de más bajo registro resultó febrero, con 25.

Según los modelos

Así como la transición hacia una movilidad más sustentable continúa ganando terreno, el modelo Toyota Corolla Cross se posicionó como el líder del mercado bahiense con 28 unidades vendidas entre los meses de enero y junio del corriente año.

Le sigue de cerca el BAIC BJ30 que, con 19 unidades, demuestra el avance de las marcas de origen chino en el segmento. El podio lo completa la Ford Territory, que alcanzó los 17 patentamientos en lo que va del año.

Otros modelos que tuvieron desempeño incluyen la Chery Tiggo 7, con 10 unidades; Chevrolet Captiva, con 9; BMW X3, con 8; Renault Arkana, Changan CS55 y Chery Tiggo 4, con 7.

Las ventas en 2024 fueron de 66 unidades; es decir, este semestre aparece un 187,9 % por encima de todo ese año.

A lo largo del semestre, las ventas mostraron una estabilidad notable, con picos de demanda en los meses de abril (37 unidades) y mayo (36). El mes de junio cerró con 32 nuevos vehículos en las calles. La oferta es cada vez más variada, abarcando desde vehículos compactos y urbanos hasta SUV’s de alta gama.

En el listado también figuran modelos como el Suzuki Swift (6 vehículos); el Toyota Corolla sedán (6) y opciones premium como el Audi Q8 y el BMW X5. Asimismo, comienzan a aparecer vehículos 100 % eléctricos de nueva generación, tales como el BYD Dolphin Mini y el BAIC EU5.

Las razones de un fenómeno en alza

El dominio de los autos eléctricos de origen chino en el mercado actual, particularmente en el contexto argentino, se explica a través de varios factores estratégicos, económicos y regulatorios. Veamos un resumen de los más relevantes:

—Crecimiento exponencial de mercado: la participación de los vehículos electrificados ha tenido un salto notable, pasando de representar solo el 2 % del mercado en 2022 al 12 % en el primer bimestre de este año. Este incremento está directamente relacionado con el desembarco masivo de tecnologías y marcas chinas.

—Precios altamente competitivos: uno de los motores principales es la accesibilidad económica. Se están ofreciendo vehículos eléctricos desde los 20.000 dólares e híbridos desde los 29.000 dólares, valores que permiten masificar estas tecnologías al estar por debajo de los precios históricos del sector.

—Exenciones arancelarias determinantes: el contexto normativo actual favorece significativamente a estos vehículos. Existe una exención del pago del arancel del 35 % para la importación de vehículos electrificados provenientes de China, siempre que su valor FOB sea inferior a los 16.000 dólares. Esto permite ofrecer productos en la Argentina a precios muy similares a los que se manejan en el resto del mundo.

—Beneficios adicionales para el usuario: más allá del precio de compra, estos vehículos resultan atractivos por su bajo costo de mantenimiento en comparación con los motores a combustión. Además, cuentan con incentivos de movilidad, como la bonificación de la patente por dos años en distritos como CABA y beneficios en el pago de peajes.

—Tendencia y producción regional: el fenómeno es parte de un cambio de era global que ya se consolidó en Europa y en países vecinos como Brasil (donde más del 10 % del parque ya es electrificado), Chile y Uruguay. El hecho de que marcas chinas tengan planes para producir localmente en la región asegura una mayor disponibilidad de modelos y marcas a futuro.