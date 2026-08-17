Argentino Sub 14: las chicas y los pibes de Bahía sumaron experiencia nacional

Los seleccionados Sub 14, de Damas y Caballeros, de la Asociación Bahiense de Hockey cerraron ayer su participación en el Campeonato Argentino que organizó la Confederación Argentina.

Las chicas fueron cuartas en el Argentino "B", que se disputó en Rosario, Santa Fe.

En el partido por el podio, el Naranja cayó ante Santa Fe por 4 a 1, con gol de Ambar Masciale.

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Previamente, el equipo dirigido por Nicolás Lamas había caído ante Litoral, por 3 a 1, con tanto de Charo Bustamente.

Mientras que en la fase de grupos, Bahía había sido segundo tras Mar del Plata por 2 a 1 (goles de Juana Castro Infante y Alma Maiques) y Neuquén por 3 a 1 (tantos de Paulina Álvarez Ferrer, Matilda Schohoff y Julia Romano) y empatar ante Santa Fe por 1 a 1 (con gol de Schohoff).

El campeón del torneo resultó Litoral, que venció en la final a Entre Ríos, por 2 a 0.

*Otro paso adelante

El seleccionado Sub 14 de varones sumó otra experiencia clave en el desarrollo y crecimiento de un combinado que continúa dando sus primeros pasos a nivel nacional.

En el certamen disputado en Buenos Aires, los pibes de Bahía cerraron el torneo cayendo ante San Juan por 2 a 0.

Previamente habían perdido frente a Santa Fe por 2 a 0, empatado ante Mar del Plata por 1 a 1 (gol de Facundo Spinsanti) y caído anteTucumán por 8 a 0.

Además, consiguieron un histórico triunfo ante San Juan por 1 a 0, con tanto de Valentín Sánchez.

Mientras que en el debut tropezaron ante el a la postre campeón Tandil, que se impuso por 13 a 0.

Los tandilense se quedaron con el certamen luego de vencer a Tucumán por 4 a 0 en la final.