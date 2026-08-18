El puerto de Bahía Blanca prepara una fuerte serie de embarques de granos y subproductos

El puerto de Bahía Blanca se prepara para afrontar un intenso movimiento de buques graneleros, con 15 embarcaciones que cargarán 396.700 toneladas de productos agroindustriales destinadas a diferentes mercados internacionales.

Las operaciones incluirán maíz, trigo, cebada, porotos de soja, pellets y aceite de girasol. El programa confirma el fuerte perfil exportador del complejo portuario bahiense y, especialmente, su creciente vinculación comercial con Asia.

China, India, Vietnam, Malasia, Filipinas e Indonesia aparecen entre los principales destinos. También habrá mercadería con rumbo a Arabia Saudita y Jordania, mientras que Países Bajos será el único comprador europeo previsto. Chile completa el mapa de destinos en Sudamérica.

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Entre las operaciones sobresale un embarque de 67 mil toneladas de cebada hacia China. Se trata del mayor volumen individual dentro de los movimientos anunciados.

También se destaca la salida de 48 mil toneladas de porotos de soja hacia India. A ese mercado se dirigirán, además, dos cargamentos de aceite de girasol de 12 mil toneladas cada uno.

El maíz tendrá un papel destacado

El maíz ocupará un lugar central en esta serie de embarques. Los cargamentos tendrán como destinos Vietnam, Arabia Saudita, Malasia, Filipinas y Jordania.

Uno de los principales movimientos será de 30 mil toneladas hacia Arabia Saudita. También partirán 25 mil y 24.200 toneladas con destino a Vietnam, otras 23 mil hacia Malasia, 20 mil hacia Filipinas y una cantidad similar rumbo a Jordania.

La variedad de la canasta exportadora también se reflejará en las operaciones con trigo, que tendrá como destinos Chile e Indonesia. Por su parte, Países Bajos recibirá 27.500 toneladas de pellets de girasol.

Las cargas se distribuirán entre las terminales de Cargill, Terminal Bahía Blanca, ADM y Louis Dreyfus, además de otros sitios del complejo portuario local.

Asia concentra los principales destinos

El continente asiático absorberá buena parte de los próximos embarques programados desde Bahía Blanca. China, India, Vietnam, Malasia, Filipinas e Indonesia recibirán productos agroindustriales despachados desde las terminales locales.

El mayor cargamento será el de 67 mil toneladas de cebada con destino a China. También sobresalen las 48 mil toneladas de porotos de soja que partirán hacia India.

En conjunto, maíz, trigo, cebada, soja, pellets y aceite de girasol conforman una oferta exportadora diversificada, con presencia en mercados de Asia, Europa, Medio Oriente y Sudamérica.

Un año de elevada actividad portuaria

Este movimiento se suma a un año de importante actividad para el sistema portuario regional. Durante el primer semestre, Bahía Blanca movilizó 9.927.158 toneladas, mientras que Puerto Rosales alcanzó las 9.760.618 toneladas.

Ambas estaciones marítimas contabilizaron en conjunto 19.687.776 toneladas entre enero y junio, una cifra que refleja la magnitud de las cargas canalizadas actualmente por los puertos de la región.

En el segmento agroexportador, sin embargo, todavía resulta prematuro anticipar un nuevo récord anual. La marca histórica de Bahía Blanca se mantiene en las 12.559.479 toneladas de granos alcanzadas en 2021. Un año después, el volumen llegó a 12.329.548 toneladas.

De todos modos, la llegada de 15 buques para cargar casi 400 mil toneladas confirma el dinamismo del sector.

La evolución de las operaciones durante los próximos meses determinará si Bahía Blanca logra acercarse nuevamente a los mayores registros agroexportadores de su historia.