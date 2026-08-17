Impactante choque en cadena en la Fórmula Uno de ACAS deja dos pilotos heridos en Carhué

Un fuerte accidente en cadena ocurrido durante la primera vuelta de la final de la Fórmula Uno de ACAS generó preocupación ayer en el Autódromo y Kartódromo Héroes de Malvinas de Carhué y obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

El siniestro se produjo en la zona de largada del circuito, cuando uno de los vehículos quedó detenido y los autos que circulaban detrás llegaron al sector sin poder evitar la colisión.

Entre los pilotos involucrados se encontraban Guido Ramos, Alejandro Balerdi, Gian Elortegui y Germán Pagella; mientras Ramos y Balerdi resultaron ilesos, Elortegui, de 29 años, y Pagella, de 55, debieron ser trasladados al hospital local para recibir atención médica.

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Según se informó, Elortegui recibió atención y fue dado de alta, mientras que Pagella permanece internado bajo seguimiento médico, a la espera de su evolución.

El impacto provocó importantes daños materiales en varios de los monoplazas que participaban de la competencia. La carrera debió ser interrumpida como consecuencia del accidente y de las tareas de asistencia y retiro de los vehículos.

El hecho quedó registrado en video, aunque las imágenes no permiten establecer con precisión toda la secuencia del choque.

Uno de los factores que habría dificultado la visibilidad fue la propia condición del circuito. Al tratarse de una pista de tierra, el paso de los vehículos levantó una importante cantidad de polvo y generó una densa nube que redujo considerablemente la visibilidad en el sector donde se produjo el siniestro.

La situación generó momentos de tensión entre los presentes, mientras los equipos de emergencia trabajaban para asistir a los pilotos afectados y retirar los vehículos involucrados.

La competencia quedó suspendida a raíz del accidente.

Más información en https://www.instagram.com/poleposition_106.3/ (Fuente: Diario de Rivera).