Con dos goles del bahiense Lautaro Millán, Independiente le ganó a Lanus 3 a 1

Con una sobresaliente actuación del bahiense Lautaro Millán, autor de dos goles, Independiente volvió a la victoria al vencer como visitante a Lanús 3 a 1, en el marco de la 5ª fecha de la Zona A de la Liga Profesional de Argentina.

El pibe de nuestra ciudad facturó a los 37 minutos para romper el cero.

Ya en el segundo tiempo, Millán aprovechó un grosero error del arquero granate Nahuel Losada para sacar más ventaja a los 2 minutos.

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Lanús se puso en partido con el descuento del paraguayo Allan Wik, a los 5 minutos del complemento.

Pero el Rojo cerró el partido el tiempo agregado con un tanto del chileno Maximiliano Gutiérrez.

Millán fue reemplazado a los 61 minutos debido a un golpe en uno de sus brazos.

El partido se jugó en La Fortaleza, con arbitraje de Sebastián Nicolás Martínez.

Independiente -que fue dirigido interinamente por la dupla Matheu-Tuzzio-- llegó a 9 puntos y Lanús quedó con 6.

Jadson Viera, oficializado como nuevo DT Rojo, vio el encuentro desde el palco.