Señorita Tango llega con un show íntimo y mágico

La joven cantante Mili Sayen presentará “Señorita Tango”, un espectáculo pensado para los amantes del tango, con una propuesta que combina música, interpretación y una atmósfera íntima.

El show se realizará el sábado 5 de septiembre a las 21 en Estación Viskaya, ubicada en Soler 769, donde el público podrá disfrutar de una velada dedicada al género rioplatense.

La entrada tiene un valor de $12.000, y el lugar ofrece la posibilidad de realizar reservas previamente. Según los organizadores, también se puede reservar mediante transferencia bancaria.

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La propuesta busca recuperar el espíritu de las tradicionales noches de tango y ofrecer al público un encuentro musical en un ambiente cálido y cercano.