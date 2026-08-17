Mundial de hockey: Las Leonas le ganaron un sufrido partido a Alemania

La selección femenina de hockey derrotó este mediodía a Alemania, por 3 a 2, y logró la primera victoria del Mundial que se desarrolla en Bélgica y Países Bajos.

Las Leonas se pusieron al frente en el primer cuarto gracias a un gol de Eugenia Trinchinetti.

Recién en el último tramo llegaron las restantes conquistas. Agustina Gorzelany, de penal, estiró la ventaja, aunque las alemanas llegaron al empate a través de Lisa Nolte y Sonja Zimmermann.

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Hasta que a falta de cuatro minutos, nuevamente Gorzelany, esta vez de córner corto, selló el resultado definitivo.

La Selección femenina venía de empatar 1 a 1 en el debut, ante los Estados Unidos, y cerrará la primera fase este miércoles, desde las 6 de la mañana hora de nuestro país, ante Escocia.

Una vez concluída la etapa, los dos mejores equipos del grupo avanzarán a la segunda ronda.

El plantel nacional está integrado por Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Gorzelany, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofia Tocalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchenetti, Paula Ortiz, María José Granatto, Victoria Granatto, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, Brisa Bruggesser y Lara Casas.