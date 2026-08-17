Las primeras imágenes de la decimotercera temporada de American Horror Story

Se conocieron las primeras imágenes oficiales de la decimotercera temporada de American Horror Story, la exitosa serie del director Ryan Murphy, que marca el gran regreso de la actriz Jessica Lange a la pantalla chica.

El primer teaser, que muestra a los villanos más recordados de todas las temporadas, salió a la luz durante la primera mañana de este jueves y confirmó que la fecha de estreno es el 24 de septiembre.

La reconocida revista estadounidense Vogue publicó un artículo dedicado a la visión del director de la esperada nueva temporada, que promete reunir a los mejores personajes de entregas previas, y reveló imágenes exclusivas de los actores personificados.

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"Quería hacer una temporada de grandes éxitos", explicó Murphy en diálogo con Vogue. Asimismo, reconoció que, de poder hacerlo, tendría que ser con la participación de Jessica Lange.

"Así que cenamos, y ella me contó cómo, a donde quiera que va, los jóvenes la acosan y le piden autógrafos porque les encanta esa serie. Esa fue la primera vez que la escuché hablar de ello de una manera tan nostálgica y sentimental. Así que le dije: 'Qué curioso. Por eso quería conocerte.' Y le presenté la idea, y ella dijo: 'Genial. Me apunto siempre y cuando tenga un número musical'," confesó sobre cómo la convenció para participar.

"Después de Jessica, pasé a hablar con Sarah (Paulson) y Evan (Peters), y todos dijeron que sí al instante", agregó.

Según explicó el director, el desafío de esta nueva entrega es vincular a "los mejores villanos" de temporadas pasadas en una misma historia. Por ello, adelantó que habrá un "personaje clave" encargado de unir las historias y que el mismo estará a cargo del actor Joey Pollari.

Pero ese no será el único actor en unirse al elenco. También participarán Paul Anthony Kelly, John Waters, Alex Consani y Avantika Vandanapu.

En otra de las revelaciones, Murphy adelantó que Evan Peters interpretará a Tate Langdon (temporada 1) y a Kai Anderson (temporada 7) y que, incluso, compartirán una escena: “La persona que creo que lo pasó peor fue Evan, porque en una escena tuvo que interpretar a Tate/Rubber Man y a Kai. Así que tuvo que tener una conversación consigo mismo. Y pensé que iba a ser como, ‘Oh, esto va a ser un problema’. Pero Evan es tan profesional que creo que solo tomó dos tomas”.

El director dejó en claro que esta nueva entrega no es "únicamente" Coven, su temporada más recordada, sino que se trata de unos "Vengadores" de todas las primeras entregas.

"Son 13 episodios. Pero lo que me interesaba era traer de vuelta a los malos y a los personajes clásicos. Ese era mi objetivo", señaló. (NA)